Internacional español Samu sufre lesión de ligamento cruzado anterior en rodilla derecha

El Oporto informó en un comunicado publicado en su página web de que el estado de salud de Samu se revisará por el Departamento de Salud del club en los próximos días.

Samu, de 21 años y exfutbolista del Alavés -donde jugó cedido por el Atlético de Madrid, que tenía su ficha-, se lesionó el lunes durante el partido ante el Sporting (1-1) en la Liga de Portugal.

El melillense cayó al césped agarrándose la rodilla al final de la primera parte y, aunque consiguió volver al terreno de juego tras recibir asistencia, fue sustituido en el descanso.

Pese a que el Oporto no ha especificado el tiempo de baja, una lesión del ligamento cruzado anterior suele suponer un mínimo de seis meses de baja.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por tanto, el delantero deberá perderse el resto de la temporada del Oporto y los próximos partidos de España, la Finalissima contra Argentina y el partido amistoso contra Egipto, ambos programados para el próximo mes de marzo en Catar.

Además, podría ser baja para el equipo que dirige Luis de la Fuente para el Mundial de 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Samu suma esta temporada 20 goles con el Oporto, 13 de ellos en la Liga Portugal, que los dragones lideran en solitario.