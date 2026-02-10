La Liga regresa tras el título de España con los partidos Movistar-Palma y Osasuna-Jimbee

Este miércoles volverá a rodar el balón tras más de un mes de parón competitivo provocado por la disputa del Europeo, en el que la selección española logró proclamarse campeona de Europa, firmando un torneo brillante que volvió a situar al fútbol sala nacional en lo más alto del panorama continental.

El Illes Balears Palma Futsal afronta un exigente desplazamiento a la pista de Movistar Inter, en uno de los duelos más atractivos del calendario, mientras que Jimbee Cartagena Costa Cálida visitará a Osasuna Magna Navarra con el objetivo de mantener su buena dinámica competitiva antes de centrarse en sus compromisos europeos.

Ambos encuentros servirán también para comprobar el estado de forma de los internacionales tras el intenso calendario de selecciones.

De esta forma, los campeones que volverán mañana a la pista serán Cecilio y José Raya, del Movistar, el capitán Rivillos, del Illes Balears Palma Futsal, y Mellado, Cortés y Pablo Ramírez, del Jimbee Cartagena, vigente campeón de Liga.

