Marcelino cumplirá su partido 200 en Primera con el Villarreal

El entrenador asturiano, de 60 años, llegó al club castellonense por primera vez en enero de 2013 pero lo hizo para dirigir al equipo en Segunda. Tras lograr el ascenso, debutó en Primera con el Villarreal el 19 de agosto de 2013 en un triunfo ante el Almería por 2-3. En esa primera etapa completó tres campañas en Primera.

Después de salir de la entidad en el verano de 2016, regresó al club en noviembre de 2023 para iniciar la segunda etapa en la que se encuentra actualmente.

Marcelino ha dirigido hasta el momento 199 encuentros del Villarreal en Primera con un balance de 96 triunfos, 51 empates y 52 derrotas o lo que es lo mismo firma un 48,2% de victorias. Su última victoria fue este lunes ante el Espanyol por 4-1.

Su mejor campaña fue la que firmó la temporada 2015-2016 cuando finalizó la Liga en cuarta posición con 64 puntos pero en sus otros tres cursos completos se ha clasificado para disputar competición europea.

La pasada temporada ocupó el quinto puesto con 70 puntos y clasificó al equipo para la Liga de Campeones mientras que en la 2013-2014 y 2014-2015 finalizó en sexta posición con 59 y 60 puntos, respectivamente. No tuvo tanta suerte en el curso 2023-2024 cuando se hizo cargo del equipo a mitad de temporada y no pudo más que acabar en octava posición, fuera de puestos europeos.

El técnico asturiano de esta manera sigue aumentado su ventaja con el segundo clasificado, el chileno Manuel Pellegrini, actual entrenador del Betis, que acumuló 190 compromisos al frente del equipo y cierra el podio Javier Calleja que sumó 102.

El entrenador asturiano suma un total de 464 partidos en LaLiga, una competición en la que también ha dirigido al Recreativo de Huelva, al Racing de Santander, al Zaragoza, al Sevilla, al Valencia y al Athletic.