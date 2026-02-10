Pubill está listo, Nico ultima su regreso y Johnny es duda

Tanto el extremo izquierdo argentino como el medio centro estadounidense se ejercitaron al margen en el entrenamiento vespertino de este martes en el Centro Deportivo de Majadahonda, en la vuelta al trabajo del equipo tras la jornada de descanso del lunes y la derrota del domingo contra el Betis en el Metropolitano por 0-1.

Nico González se entrenó con intensidad, aunque fuera al margen del grupo, con lo que previsiblemente estará disponible para el encuentro contra el Barcelona, después de ser baja frente al Betis, mientras que Johnny Cardoso está en duda. También se ejercitó al margen pero no ha transcurrido ni siquiera una semana, solo seis días, desde que sufrió una lesión muscular de bajo grado. Se perdió el doble duelo con el Betis.

El entrenamiento matutino de este miércoles determinará sus posibilidades de estar disponibles para el compromiso de este jueves, en el que es baja segura Pablo Barrios, que se perderá su segundo encuentro seguido por una lesión muscular en el muslo derecho sufrida hace cinco días frente al Betis. Estará fuera de competición hasta principios de marzo.