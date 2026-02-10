San Mamés acoge el primer asalto de una abierta semifinal vasca

Los de Ernesto Valverde llegan al duelo liberados de presión después de ganar al Levante. Un partido que confirmó los ligeros brotes verdes que se dejaron entrever cuatro días antes en Mestalla y, sobre todo, le otorgó tres puntos de oro cuando la situación liguera empezaba a ser preocupante para los leones.

El acierto de Guruzeta y la versión mejorada de los hermanos Williams en estos encuentros invita al optimismo en Bilbao. Sin embargo, el gran hándicap del equipo rojiblanco para este encuentro, como casi siempre esta temporada, son el importante númoer de bajas focalizadas una vez más en la defensa.

Valverde no podrá contar con Paredes, que cumplirá su segundo y último partido de sanción por su expulsión en León, y tiene muy serias dudas de la disponibilidad de Dani Vivian y sobre todo de un Yuri Berchiche a un gran nivel tanto en su puesto de lateral zurdo como de solución de urgencia en el eje.

Padilla, salvo sorpresa, seguirá siendo el portero de la Copa y todo apunta a que Aymeric Laporte volverá a tener como pareja al canterano Iker Monreal, que dio la talla en su debut en Valencia, con Areso en la derecha y la duda de Lekue o Adama en el lateral zurdo.

En un partido de esta trascendencia de medio campo hacia arriba es posible que Vaverder aparque las rotaciones y apueste por Ruiz de Galarreta y Jauregizar en el centro del campo y los Williams y Guruzeta en ataque con opciones de que sea Navarro el que entre en el once en lugar de Serrano.

Las variantes en la parcela ofensiva podrían incrementarse si se confirma la recuperación de Oihan Sancet, que el lunes regresó al grupo. Más complicado se presenta a priori la posibilidad de contar con Alex Berenguer que se sumaría a las bajas confirmadas de Beñat Prados, Maroan Sannadi, Unai Egiluz y Yeray Álvarez.

Athletic Club: Padilla; Areso, Monreal, Laporte, Lekue; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Navarro, Guruzeta, Nico Williams; e Iñaki Williams.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité murciano).