San Mamés empieza a decidir la semifinal vasca

Los de Ernesto Valverde afrontan el duelo liberados de presión después de ganar al Levante. Un partido que confirmó los ligeros brotes verdes que se dejaron entrever cuatro días antes en Mestalla y, sobre todo, le otorgó tres puntos de oro cuando la situación liguera empezaba a ser preocupante para los leones.

El acierto de Guruzeta y la versión mejorada de los hermanos Williams en estos encuentros invita al optimismo en Bilbao. Sin embargo, el gran hándicap del equipo rojiblanco para este encuentro, como casi siempre esta temporada, son el importante número de bajas focalizadas una vez más en la defensa.

Valverde no podrá contar con Paredes, que cumplirá su segundo y último partido de sanción por su expulsión en León, y tiene muy serias dudas de la disponibilidad de Dani Vivian y sobre todo de Yuri Berchiche a un gran nivel tanto en su puesto de lateral zurdo como de solución de urgencia en el eje.

Padilla, salvo sorpresa, seguirá como el portero de la Copa y todo apunta a que Aymeric Laporte volverá a tener como pareja al canterano Iker Monreal, que dio la talla en su debut en Valencia, con Areso en la derecha y la duda de Lekue o Adama en el lateral zurdo.

En un partido de esta trascendencia de medio campo hacia arriba es posible que Valverde aparque las rotaciones y apueste por Ruiz de Galarreta y Jauregizar en el centro del campo y los Williams y Guruzeta en ataque, con opciones de que sea Navarro el que entre en el once en lugar de Serrano.

Las variantes en la parcela ofensiva podrían incrementarse si se confirma la recuperación de Oihan Sancet, que el lunes regresó al grupo. Más complicado se presenta a priori la posibilidad de contar con Alex Berenguer, que se sumaría a las bajas confirmadas de Beñat Prados, Maroan Sannadi, Unai Egiluz y Yeray Álvarez.

La Real Sociedad, a su vez, saltará a San Mamés tras enlazar diez encuentros consecutivos sin conocer la derrota y con un vestuario renovado después de la incorporación como técnico de Matarazzo.

Será la tercera semifinal consecutiva y la vigésima en total para un equipo que no ha disputado una final con público desde 1988.

Por ello, la afición está muy ilusionada ante la posibilidad de repetir la gesta de la temporada 2019-2020, en la que la Real salió campeona de la Copa ante el Athletic, pero esta vez sería con su gente en las gradas. No será fácil.

El primer cruce será en San Mamés ante el eterno rival de los guipuzcoanos. Matarazzo tendrá las bajas de Zakharyan, Sucic, Barrenetxea y Rupérez, todos por lesión, aunque recuperará a Unai Marrero que se ha ejercitado con máscara tras ser operado en la cara.

No se esperan grandes cambios en el once y la única duda está en quién ocupará la banda izquierda. Los candidatos son Marín, que ya jugó ahí en San Mamés y el pasado fin de semana ante el Elche, y Sergio Gómez con Aihen de lateral, aunque esta fórmula no salió bien en Vitoria en los cuartos de final.

Brais Méndez, expulsado de forma polémica hace una semana y media en el derbi liguero, será de la partida ante la lesión de Sucic y estará acompañado de Turrientes y Soler.

En la defensa, Jon Martín y Aramburu descansaron en el partido del sábado, por lo que ambos serán titulares junto a Sergio Gómez y Zubeldia. En la convocatoria también ha entrado el joven Ibai Aguirre, centrocampista del Sanse, y se ha vuelto a quedar fuera Karrikaburu.

Athletic Club: Padilla; Areso, Monreal, Laporte, Lekue; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Navarro, Guruzeta, Nico Williams; e Iñaki Williams.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Turrientes, Soler, Brais Méndez, Marín; Guedes y Oyarzabal.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité murciano).