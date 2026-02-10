Suda Femenino Sub 20: Paraguay cayó ante Venezuela

Para lograr la clasificación, a Paraguay (4 puntos y diferencia de goles +2) le bastará el jueves un empate o inclusive perdiendo por la mínima contra Colombia, que derrotó 2-0 a Uruguay y sacó boleto a la ronda final, al igual que el equipo “Vinotinto”, que resultó amargo para las chicas albirrojas.
Los charrúas (4 puntos y diferencia de gol -1) tendrán fecha libre.
Estadio: Luis Giagni (Villa Elisa). Paraguay formó con: Tamara Amarilla; Ximena Moreno, Luz Paiva, Johana Medina (79’ Alison Bareiro) y Nayeli Torres (56’ Larissa Saldívar); Luz Cardozo, Maite Mussi y Pamela Villalba (79’ Fiorella Aquino); Diana Benítez (56’ Daniela González), Milagros Ortiz (56’ Jazmin Pintos) y Claudia Martínez. DT: Gustavo Roma.
Goles: 72’ Génesis Hernández y 86’ Melanie Chirinos, de penal (V).
* Colombia 2-Uruguay 0. Goles: 40’ Maithe López, 83’ Fernanda Viáfara (C).
* Posiciones: Colombia 7 puntos, Venezuela 6, Paraguay 4, Uruguay 4, Chile 0.
* Última fecha (jueves 12): 18:00 Paraguay-Colombia, en Villa Elisa. 18:00 Venezuela-Chile.
-Formato: Los 3 primeros de cada grupo avanzan al hexagonal final.
Grupo B: Penúltima fecha
Este miércoles se disputará la 4ª y penúltima fecha del Grupo B, en la que Brasil y Argentina buscarán sellar anticipadamente el pase al hexagonal final.
Programa de partidos:
18:00 Perú vs. Brasil, en Villa Elisa.
18:00 Argentina vs. Bolivia, en Vista Alegre.
* Posiciones: Brasil 6 puntos, Argentina 6, Ecuador 3, Perú 3, Bolivia 0.