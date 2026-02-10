Fútbol Internacional
10 de febrero de 2026 - 20:23

Suda Femenino Sub 20: Paraguay cayó ante Venezuela

Claudia Martínez intenta escaparse de la marca de dos jugadoras venezolanas, durante el partido disputado hoy en Villa Elisa.
FERNANDO ROMERO

La selección paraguaya femenina sub 20 cayó este martes 2-0 ante Venezuela y queda pendiente su pase al hexagonal final del Sudamericano de la categoría, que se disputa en nuestro país.

Por ABC Color

Para lograr la clasificación, a Paraguay (4 puntos y diferencia de goles +2) le bastará el jueves un empate o inclusive perdiendo por la mínima contra Colombia, que derrotó 2-0 a Uruguay y sacó boleto a la ronda final, al igual que el equipo “Vinotinto”, que resultó amargo para las chicas albirrojas.

Los charrúas (4 puntos y diferencia de gol -1) tendrán fecha libre.

Estadio: Luis Giagni (Villa Elisa). Paraguay formó con: Tamara Amarilla; Ximena Moreno, Luz Paiva, Johana Medina (79’ Alison Bareiro) y Nayeli Torres (56’ Larissa Saldívar); Luz Cardozo, Maite Mussi y Pamela Villalba (79’ Fiorella Aquino); Diana Benítez (56’ Daniela González), Milagros Ortiz (56’ Jazmin Pintos) y Claudia Martínez. DT: Gustavo Roma.

Goles: 72’ Génesis Hernández y 86’ Melanie Chirinos, de penal (V).

* Colombia 2-Uruguay 0. Goles: 40’ Maithe López, 83’ Fernanda Viáfara (C).

* Posiciones: Colombia 7 puntos, Venezuela 6, Paraguay 4, Uruguay 4, Chile 0.

* Última fecha (jueves 12): 18:00 Paraguay-Colombia, en Villa Elisa. 18:00 Venezuela-Chile.

-Formato: Los 3 primeros de cada grupo avanzan al hexagonal final.

Grupo B: Penúltima fecha

Este miércoles se disputará la 4ª y penúltima fecha del Grupo B, en la que Brasil y Argentina buscarán sellar anticipadamente el pase al hexagonal final.

Programa de partidos:

18:00 Perú vs. Brasil, en Villa Elisa.

18:00 Argentina vs. Bolivia, en Vista Alegre.

* Posiciones: Brasil 6 puntos, Argentina 6, Ecuador 3, Perú 3, Bolivia 0.