1-1. Alianza Lima queda eliminado de la Libertadores tras empatar con debutante 2 de Mayo

La posesión de balón en el primer tiempo fue del 57 % para los locales aunque la primera oportunidad de gol llegó primero para el 2 de mayo en el minuto 16 y, a continuación, Alianza respondió y Eryc Castillo estuvo cerca de anotar el primer tanto.

En el minuto 40 se abrieron las posibilidades para el conjunto blanquiazul cuando un disparo de Luis Avíncula pegó en la mano de un rival y el árbitro brasileño Flavio de Souza pitó un penaliti a su favor, pero Castillo no logró acertar y el portero Ángel Martínez atrapó la bola.

El ritmo aceleró en el segundo tiempo en el estadio Alejandro Villanueva, del barrio limeño de La Victoria, cuando Advíncula metió el primer gol del partido con un potente remate.

Poco después, De Souza pitó un penal a favor del 2 de Mayo y Wilson Brahian Ayala anotó el 1-1 que daba ventaja a los visitantes, que ganaron la semana pasada 1-0 a los peruanos en el partido de ida en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero.

Martínez tuvo dos paradas seguidas en los últimos intentos de los del argentino aliancista Pablo Guede por adelantarse en el marcador y salvar la última oportunidad de los limeños de clasificarse.

El 2 de Mayo celebró exultante el resultado y se encontrará en la segunda fase de la Copa Libertadores con el Sporting Cristal de Perú.

Tras su buen papel el año pasado en la Libertadores, Alianza Lima queda así fuera del torneo y buscará evitar en casa que su eterno rival peruano, el Universitario, se haga con su cuarta liga consecutiva.