2-3. El Burnley remonta y mantiene la esperanza de la permanencia

El conjunto londinense se adelantó en los primeros compases del duelo por medio de Jorgen Strand Larsen, flamante fichaje de invierno por 50 millones de euros, que aprovechó un pase al hueco de Adam Wharton para definir de volea ante Martin Dubravka.

El noruego, que jugaba su segundo partido con los 'Eagles', completó su doblete con un remate de cabeza tras un centro preciso de Jefferson Lerma.

Con una ventaja de dos goles, el Burnley no se rindió y del minuto 40 al 46 anotó tres tantos para darle la vuelta al marcador.

El primero de ellos fue obra de Hannibal Mejbri, que fusiló la red con un derechazo inapelable que no pudo detener Dean Henderson.

Cuatro minutos después, los visitantes lograron empatar el duelo cuando Lesley Ugochukwu abrió a banda para Jaidon Anthony, que encaró a su par y definió por el palo corto.

Tanto los jugadores locales como Oliver Glasner, técnico del Crystal Palace, protestaron mucho la acción al pedir mano de Ugochukwu al inicio de la jugada, pero tanto el árbitro como el VAR consiferaron que no hubo infracción.

Apenas sin tiempo para celebrar el tanto, el Burnley completó la machada con antes del descanso al conseguir anotar un nuevo gol, esta vez con fortuna.

Bashir Humphreys remató un saque de esquina que paró Henderson, pero el rechace rebotó en Lerma y se introdujo en la portería.

En la segunda parte, el Crystal Palace fue mucho mejor y asedió la portería rival, aunque no logró concretar ninguna acción ofensiva.

El colombiano Daniel Muñoz desaprovechó dos ocasiones, mientras que Ismaila Sarr y Tyrick Mitchell no estuvieron acertados con sus disparos.

En la última jugada del encuentro, Sarr tuvo el empate, pero se topó con Dubravka.

Con esta victoria, el Burnley se coloca a nueve puntos de la salvación con doce jornadas por disputar, mientras que el Crystal Palace se queda con 32 puntos, ocho más que los puestos de descenso.