El Al Nassr gana 0-1 en Turkmenistán aún sin Cristiano Ronaldo y sin sus figuras

Redacción deportes, 11 feb (EFE).- El Al Nassr tomó ventaja este miércoles en los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Arkadag en Turkmenistán, al que se impuso por 0-1 en el partido de ida, aún sin Cristiano Ronaldo, que abandonará su protesta ya en el encuentro del próximo sábado ante el Al Fateh, según 'A Bola', y sin sus figuras de más renombre.