El Alavés considera que el 'Chacho' Coudet está haciendo "un excelente trabajo"

El portavoz albiazul explicó en un desayuno informativo con los medios de comunicación la situación actual del Glorioso y valoró que "es uno de los mejores momentos de la historia" del equipo. Dijo que en este curso han estado "mucho más cerca de ganar partidos que de perderlos", aunque reconoció que tienen que hacer autocrítica con la intención de "ser mejores".

Apuntó que a pesar de recibir un montante importante por el traspaso de Carlos Vicente -en torno a ocho millones- no es necesario trasladarlo todo en jugadores, porque el club necesita invertir en instalaciones, recursos y estructura de la propia institución. "El gasto de un club no solo hay que focalizarlo en la plantilla", manifestó.

Sobre el regreso al equipo del defensa argentino Facundo Garcés, gracias a la suspensión cautelar por parte del Tribunal Arbitraje Deportivo de la suspensión que le impuso por la FIFA por irregularidades en su nacionalización como malayo, señaló que no sabe hasta cuándo podrán contar con él, cuando la FIFA concluya la sanción definitiva. "Lo disfrutaremos mientras esté", añadió.

El portavoz alavesista ve "posibilidades absolutas" en la salvación del equipo, que actualmente ocupa la decimocuarta posición en la Liga, a tres puntos del antepenúltimo, que marca el descenso, si siguen trabajando así y permanece la unidad.

Sergio Fernández acaba contrato este verano como director deportivo, pero no desveló su futuro a pesar de que le gustaría continuar.

"Mientras Josean Querejeta quiera que esté, yo estaré", afirmó el portavoz albiazul.