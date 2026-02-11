El argentino Fabrizio Angileri continuará en el Corinthians hasta diciembre próximo

El defensa aterrizó en la disciplina paulista en febrero de 2025, tras salir del Getafe español, con un contrato por apenas una campaña y jugó 42 partidos desde entonces.

Sin equipo desde el pasado 1 de enero, vuelve ahora a las filas del 'Timão', en el que se erigió en una pieza importante para la consecución de los títulos del Campeonato Paulista y la Copa de Brasil 2025.

Formado en las categorías de Godoy Cruz, Angileri jugó también en River Plate, desde donde dio el salto al Viejo Continente para defender los colores del Getafe entre 2022 y 2025.

En aquella época, el lateral, hoy con casi 32 años, decidió rescindir su contrato con el conjunto azulón por falta de minutos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Corinthians, liderado por el internacional neerlandés Memphis Depay, informó que Angileri se entrenó este miércoles un rato con el resto de sus compañeros y que, "en breve, estará a disposición de la comisión técnica" que dirige el exseleccionador brasileño Dorival Júnior.