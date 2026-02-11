El Atlético-Barcelona, en 11 números

4 victorias seguidas suma el Barcelona en sus visitas al Metropolitano: 2-4 y 0-1 la pasada temporada, 0-3 en 2023-24 y 0-1 en 2022-23.

5 goles en sus últimos 5 partidos con el Barcelona ha anotado Lamine Yamal, que logró un gol en el 3-0 al Mallorca, en el 1-2 al Albacete, en el 1-3 al Elche, en el 4-1 al Copenhague y en el 3-0 al Oviedo.

6 victorias entre todas las competiciones suma de manera consecutiva en la actualidad el Barcelona, tras imponerse por 3-0 al Mallorca, 1-2 al Albacete, 1-3 al Elche, 4-1 al Copenhague, 3-0 al Oviedo y 2-4 al Slavia de Praga desde el revés por 2-1 contra la Real Sociedad del pasado 18 de enero. Es su única derrota en sus últimos 18 encuentros entre todos los torneos.

8 triunfos ha sumado el Atlético en sus 15 partidos más recientes, desde su derrota con el Barcelona en el Camp Nou (3-1) del pasado 2 de diciembre, cuando jugaba para ser líder. Ahora está a trece puntos de la primera posición del conjunto azulgrana en LaLiga EA Sports.

9 goles en tres partidos ha marcado el Atlético en la Copa del Rey de esta temporada, tras superar en las eliminatorias precedentes por 2-3 al Atlético Baleares, por 0-1 al Deportivo de La Coruña y por 0-5 al Betis, en dieciseisavos, octavos y cuartos de final, respectivamente.

11 partidos sin marcar encadena Julián Alvarez, que se mantiene como el máximo goleador del Atlético en esta temporada, igualado con Antoine Griezmann. El último tanto de ‘La Araña’ se remonta al 6 diciembre ante el PSV Eindhoven, en el triunfo por 2-3 en el estadio Phillips de la ciudad neerlandesa.

16 goles ha marcado Ferran Torres, el máximo goleador del Barcelona en este curso entre todas la competiciones, seguido por los 15 de Lamine Yamal y los 13 de Robert Lewandowski y Raphinha.

18 goles sumaron entre el Atlético de Madrid y el Barcelona en sus cuatro duelos de la pasada temporada, con una media de más de cuatro tantos por choque.

35 encuentros ha disputado el Atlético de Madrid en esta temporada, con un balance de 20 triunfos, siete empates y ocho derrotas, dos en sus últimos cuatro compromisos.

36 partidos ha jugado ya el Barcelona en esta campaña, de los que solo perdió cinco: 1-2 con el París Saint-Germain en casa y 2-1 con el Real Madrid, 4-1 con el Sevilla, 3-0 con el Chelsea y 2-1 con la Real Sociedad fuera.