Fútbol Internacional
11 de febrero de 2026 - 08:00

Rashford y Raphinha, ausentes en la última sesión antes del Atlético

Sant Joan Despí (Barcelona), 11 feb (EFE).- Los delanteros del Barcelona Raphael Dias 'Raphinha' y Marcus Rashford se han perdido el entrenamiento de este miércoles en las instalaciones en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el último antes de visitar al Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

Por EFE

El internacional inglés terminó renqueante el último partido de LaLiga EA Sports contra el Mallorca y no se ha ejercitado durante la semana con normalidad, mientras que el brasileño sufre una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha y se ha perdido los últimos dos partidos del conjunto catalán.

Las previsibles ausencias de ambos jugadores, a falta de la confirmación que pueda dar el entrenador Hansi Flick en la rueda de prensa posterior al entrenamiento de este miércoles, se sumaría a las bajas de los lesionados Pedro González 'Pedri', Pablo Páez Gavira 'Gavi y Andreas Christensen.