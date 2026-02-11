Rashford y Raphinha, ausentes en la última sesión antes del Atlético

El internacional inglés terminó renqueante el último partido de LaLiga EA Sports contra el Mallorca y no se ha ejercitado durante la semana con normalidad, mientras que el brasileño sufre una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha y se ha perdido los últimos dos partidos del conjunto catalán.

Las previsibles ausencias de ambos jugadores, a falta de la confirmación que pueda dar el entrenador Hansi Flick en la rueda de prensa posterior al entrenamiento de este miércoles, se sumaría a las bajas de los lesionados Pedro González 'Pedri', Pablo Páez Gavira 'Gavi y Andreas Christensen.