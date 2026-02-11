Revancha y prueba de fuego para el Atlético

Han pasado cinco meses desde entonces, demasiado tiempo, con el reciente cambio de entrenador en el Atlético, con la llegada de José Herrera, tras los malos resultados del equipo entre noviembre, diciembre y enero, que desencadenaron la destitución de Víctor Martín tras la eliminación en las semifinales de la Supercopa de España, pese a la clasificación para las eliminatorias en el torneo europeo.

El nuevo ciclo ha variado el sistema, con tres centrales, y ha puesto fin a la secuencia de once encuentros seguidos sin ganar al término del tiempo reglamentario (en la Copa de la Reina superó al Alhama en los penaltis tras el empate) que había encendido las alarmas en el equipo rojiblanco, hasta que se impuso por 4-1 al Athletic Club en la Copa y por 0-1 al Levante en la Liga F, en la que es quinta, a 10 puntos de la zona Champions.

“El nuevo sistema está haciendo que tengamos mucha más gente arriba y ataquemos mucho más. Tenemos muchas ganas de que llegue el partido. Será un partido de muchos duelos y estamos centradas en nosotras", explicó la central Silvia Lloris en la víspera.

La reacción del Atlético aún está en revisión, expuesta a la visita de este jueves del Manchester United al Centro Deportivo de Alcalá de Henares a la misma hora que el Atlético de Madrid masculino recibirá al Barcelona en el choque de ida de las semifinales de la Copa del Rey en el estadio Metropolitano. Competencia directa a las 21:00 horas, con apenas unos kilómetros de distancia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aún sin Gio Garbelini, por la fractura de tobillo sufrida precisamente contra el Manchester United en la fase liga de la actual edición de la máxima competición europea, pero con los fichajes ya en acción de Katherine Kuhl y Priscila Chinchilla, aún sin la titularidad ambas, no se prevén cambios en la estructura base que ha diseñado el técnico desde su llegada.

Ni en la portería, con Lola Gallardo; ni en las tres centrales, con Lauren Leal, Carmen Menayo y Silvia Lloris; ni en los laterales largos, con la baja de Luany, sancionada para este encuentro por su expulsión en la última jornada de la fase de grupos contra el Lyon, y con Alexia y Andrea Medina; ni en el medio campo, con Fiamma Benítez, Vilde Boe Risa y Júlia Bartel; ni en la delantera, con Sylle Jensen y Amaiur Sarriegi, con dos goles cada una en los últimos tres encuentros.

“Estamos metidos en nuestro trabajo del día a día para poder hacer un partido táctico y sólido. Sabemos que aquí en Alcalá la afición siempre responde. Es una noche especial y bonita. En la Champions se incrementa el nivel competitivo y el ritmo”, expresó este miércoles el técnico, José Herrera.

El Manchester United, su adversario, quedó en la sexta posición en la fase anterior. Logró 12 de los 18 puntos. Aparte de ganar 0-1 al Atlético, también se impuso 1-0 al Vålerenga, 2-1 al París Saint-Germain y 0-1 al Juventus, pero fue doblegado tanto por el Lyon (0-3) como con el Wolfsburgo (5-2), con los que recibió ocho de los nueve goles que ha encajado en la primera ronda del torneo, al que llegó desde la previa.

El United, segundo de la liga inglesa, con cinco triunfos consecutivos entre todos los torneos y a ocho puntos del liderato del City, no pierde un partido -encadena nueve invicto- desde la derrota por 0-3 con el Olympique de Lyon del pasado 10 de diciembre y solo ha encajado tres tantos en sus últimos siete encuentros oficiales, antes de su visita a Alcalá de Henares con las bajas de Ella Toone y Leah Galton y con tres incorporaciones invernales, listas para el debut europeo: Hanna Lundkvist, Lea Schuller y Ellen Wangerheim.

Elisabeth Terland fue su máxima goleada en la previa, con siete goles, y ahora lo es Rolfo en la fase liga, con tres tantos, antes de medirse al Atlético, en la segunda participación tan solo en la máxima competición europea del Manchester United, que la pasada campaña fue eliminada por el París Saint Germain.

El Bayern será el rival del ganador de la eliminatoria, cuyo choque de vuelta será la próxima semana en Manchester.

Atlético de Madrid: Lola Gallardo; Alexia, Lauren Leal, Carmen Menayo, Silvia Lloris, Andrea Medina; Fiamma, Boe Risa, Júlia Bartel; Jensen y Amaiur.

Manchester United: Tullis-Joyce; Janssen, Le Tissier, Sandberg, Riviere; Zigiotti Olme, Miyazawa, Park; Rolfo, Terland, Naalsund o Malard.

Estadio: Centro Deportivo de Alcalá de Henares.