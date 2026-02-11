Starmer exige a Ratcliffe disculpas por sus comentarios sobre los inmigrantes

En una entrevista con Sky, el magnate británico, uno de los empresarios más ricos del país, afirmó que "no se puede tener una economía con nueve millones de personas recibiendo ayudas y con un alto nivel de inmigrantes".

"El Reino Unido ha sido colonizado, está costando mucho dinero. Ha sido colonizado por inmigrantes, ¿no? La población del Reino Unido era de 58 millones en 2020, ahora es de 70 millones", añadió, un dato que no es cierto ya que la oficina de estadística del país cifra la población en 67 millones en 2020 y en 70 millones a mediados de 2024.

Ante esto, Starmer escribió en sus redes sociales: "Ofensivo y erróneo. El Reino Unido es un país orgulloso, tolerante y diverso. Jim Ratcliffe debe disculparse".

Durante la entrevista, Ratcliffe habló del actual primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y del estado de la economía británica.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Creo que Keir es un buen hombre, me gusta, pero tiene un trabajo muy duro, y creo que tienes que hacer cosas muy difíciles para devolver al Reino Unido a su cauce. Ahora mismo la economía británica no está en un buen momento", dijo el empresario, que tiene su residencia fijada en Mónaco.

El grupo oficial de musulmanes del Manchester United publicó un comunicado en respuesta a las palabras de Ratcliffe y dijo que es un lenguaje utilizado por la extrema derecha y que son "muy preocupantes".

"El Manchester United es un club global construido en la diversidad. La fuerza de nuestro club y de nuestro país está en la diversidad. Apoyamos a todas las comunidades que rechacen el racismo, el antisemitismo, la islamofobia y el odio en todas sus formas y pedimos un liderazgo que una en lugar de dividir", agregaron.

Ratcliffe, mediante su empresa, INEOS, una de las químicas más importantes del mundo, se hizo con un 27,7 % del Manchester United el 24 de diciembre de 2023, en una transacción dirigida a encauzar la situación del club inglés después de años a la deriva y de continuas críticas a la propiedad del mismo, en manos de la familia estadounidense Glazer.

En los más de dos años que Ratcliffe lleva en el United ha llevado una política de recortes que ha implicado el despido de más de 400 trabajadores, quitar la pensión a leyendas del club como Alex Ferguson y eliminar algunos beneficios de los trabajadores, como poder comer gratis en la cantina de la ciudad deportiva.

"He sido impopular en el Manchester United por los cambios que he hecho, pero creo que han sido para mejor, en mi opinión. Creo que estamos empezando a ver algunas pruebas de ello. Pero creo que en el país existen problemas similares. Si quieres lidiar con grandes problemas como la inmigración, con la gente que pide ayudas en lugar de trabajar... Si quieres lidiar con ello vas a tener que tomar medidas que son impopulares y que requieren de coraje", aseveró.