UEFA presentará ingresos de 5.000 millones€ en Congreso y sorteará Liga Naciones 2026-27

Para el sorteo de la competición, que jugará su tramo de liga desde el 24-26 de septiembre al 15-17 de noviembre, España partirá dentro del bombo 1, como vigente subcampeona, junto a Portugal, que ganó el título al equipo de Luis de la Fuente por penaltis en junio pasado, además de Francia y Alemania.

El bombo 2 agrupará a Italia, Países Bajos, Dinamarca y Croacia; el 3 a Serbia, Bélgica, Inglaterra y Noruega y el 4 a Gales, Chequia, Grecia y Turquía.

Durante el Congreso, el presidente de la UEFA, el esloveno Alexander Ceferin, intervendrá ante las 55 federaciones miembro por primera vez después del reciente anuncio del Barcelona de su desvinculación formal del proyecto de la Superliga.

El club azulgrana se posicionó cuando está en pleno proceso electoral, con Joan Laporta optando a la reelección, y también meses después de que este hiciera un acercamiento para volver a la Asociación Europea de Clubes (EFC) que dejó al comprometerse con la Superliga que defiende el Real Madrid.

También lo hará en medio de las reacciones a la idea lanzada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de levantar el veto a Rusia en las competiciones internacionales, al menos en categorías inferiores, porque, en su opinión, esta iniciativa "no ha conseguido nada". La idea ha sido descartada por la Unión Europea, en concreto por el comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, el maltés Glenn Micallef.

"Permitir que los agresores regresen al fútbol mundial como si nada hubiera pasado ignora los verdaderos riesgos de seguridad y el profundo dolor causado por la guerra. Banderas, uniformes e himnos representan estados, acciones y valores. La normalización es inaceptable", aseguró este.

El posible boicot al Mundial que dentro de unos meses se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, planteado desde algunos sectores como rechazo a la política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump, sobrevolará también un Congreso en el que la UEFA podrá presentar que sus ingresos totales en 2024-2025 superaron los 5.000 millones de euros por primera vez en un año sin Eurocopa.

También que el resultado neto presupuestado para 2026-27 es de -62 millones de euros, lo que permitirá a la UEFA seguir por encima del objetivo de 400 millones de euros en reservas antes del próximo ciclo.

Las 55 federaciones que forman parte de la UEFA abordarán a su vez la presentación de la candidatura al Mundial femenino de 2035, al que opta en solitario el proyecto conjunto de las federaciones de Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales.

La FIFA designará poco más de dos meses, el próximo 30 de abril, en su Congreso en Vancouver tanto el organizador del Mundial femenino de 2035, como el de 2031, también con un única candidatura para este de forma conjunta por la Federación Estadounidense, la Mexicana, la costarricense y la Jamaicana.

El Congreso permitirá igualmente la introducción de enmiendas a los Estatutos de la UEFA. Entre ellas está la ratificación de la entrada al Comité Ejecutivo de un representante de FIFPRO Europa y la obligación de someter al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) los litigios derivados de las normas de la UEFA, "para salvaguardar la igualdad de trato de todas las partes interesadas en el fútbol europeo".