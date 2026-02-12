El Atlético sorprende y desborda al Barcelona al descanso (4-0)

En el minuto 6, Eric García introdujo el balón en su portería al ceder el balón al portero Joan García y fallar éste en la recepción del mismo (1-0). En el minuto 14, Griezmann aprovechó una asistencia de Nahuel Molina y, con la zurda, batió a Joan García (2-0). En el minuto 33 Lookman batió de nuevo a Joan García tras una cesión de Julián Alvarez (3-0). En el minuto 47, Julián hizo el 4-0 de un tremendo derechazo desde el borde del área.

El Atlético desbordó al Barcelona en la primera mitad, aprovechando a la perfección los espacios que le dejó el equipo de Hansi Flick, que tuvo una ocasión en el minuto 19, cuando Fermín estrelló un balón en el larguero de Musso y otra en el minuto 43, otra vez de Fermín. El Atlético pudo hacer incluso más goles, con ocasiones muy claras de Julián Alvarez y Giuliano Simeone. En el minuto 36 Lewandowski salió al terreno de juego en lugar de Casadó, que había visto cartulina amarilla minutos antes por una dura entrada a Giuliano.