El brasileño Dourado asegura que América es favorito para ganar el derbi ante Guadalajara

"Sé de la importancia de un clásico como este; sabemos del momento que vive Chivas, pero el América siempre es favorito por las grandes cosas que ha hecho. Estos partidos se definen por detalles y debemos estar atentos para salir con un buen resultado", aseguró Dourado.

El América visitará al Guadalajara este sábado en la sexta jornada del Clausura en un partido al que Chivas llega como líder de la tabla con 15 puntos, gracias a paso perfecto; y las Águilas, en la octava posición con ocho unidades.

"Vamos a enfrentar a un Chivas que ha hecho muy bien la cosas. Tiene una ofensiva peligrosa, en la que destaca la 'Hormiga', pero debemos tener cuidado con todos los jugadores, además, nosotros también tenemos mucha calidad y podemos hacer daño", detalló.

Rodrigo, campeón olímpico con la selección de su país en el 2016, se refirió Armando González, a quien apodan la 'Hormiga'; se trata del delantero de Chivas que en el pasado Apertura fue campeón goleador, junto al italiano Joao Pedro y al portugués Paulinho, y en el Clausura va segundo entre los anotadores con cuatro goles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Rodrigo Dourado vive su primer torneo con el América, equipo al que llegó por petición de su compatriota André Jardine, entrenador del equipo.

El nacido en Río Grande hace 31 años pasó gran parte de su carrera en el Internacional de su país (2012-2022) y estuvo con el San Luis desde mediados del 2023 hasta el año pasado.

En la previa del derbi ante las Chivas, también habló Henry Martín, capitán y goleador de las Águilas.

"Todos aquí nos debemos a la afición del América. Llegué aquí siendo nadie y hoy soy el capitán del equipo, tengo un tricampeonato y un título de goleador; eso no habría sido posible si en los malos momentos no me hubieran exigido como hicieron", concluyó Martín.