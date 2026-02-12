El futbolista de Villarreal, Thomas Partey suma nuevos cargos por violación

Estas dos nuevas acusaciones provienen de una víctima que denunció los hechos el pasado agosto. Con este nuevo desarrollo, el balance judicial contra el mediocampista ghanés asciende a un total de siete cargos de violación presentados por tres mujeres diferentes, además de una denuncia por agresión sexual por parte de una cuarta mujer.

El futbolista ya había comparecido ante la justicia londinense en una vista celebrada en septiembre, ocasión en la que se declaró no culpable de los cargos iniciales y quedó en libertad bajo fianza a la espera de los siguientes pasos en el proceso. Debido a las nuevas denuncias, Partey tendrá que comparecer nuevamente en un tribunal de Londres el próximo 13 de marzo.

Cabe destacar que el fichaje de Partey por el Villarreal se produjo en condición de agente libre, una vez finalizado su contrato con el Arsenal. La cronología del caso revela que las acusaciones salieron a la luz apenas cuatro días después de concluir su vínculo en Inglaterra, por lo que su llegada al club español se concretó cuando estas denuncias ya eran de conocimiento público.