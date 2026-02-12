El Manchester United se desmarca de las declaraciones de Ratcliffe

"El Manchester United es un club orgulloso de ser inclusivo", dijeron los 'Red Devils' en un comunicado. "Nuestros diversos grupos de jugadores, trabajadores y comunidad global de aficionados refleja la historia y herencia de Mánchester, una ciudad que todo el mundo puede llamar hogar".

El club mancuniano manifiesta que, desde que lanzó la iniciativa 'All Red All Equal' en 2016, ha abrazado la igualdad, la diversidad y la inclusión en todo lo que hace.

"Continuamos comprometidos con los principios y el espíritu de esa campaña. Están reflejados en nuestras políticas, pero también en nuestra cultura", aseveró el comunicado.

En una entrevista con Sky, el magnate británico, uno de los empresarios más ricos del país gracias a su empresa, INEOS, una de las químicas más importantes del mundo, afirmó que "no se puede tener una economía con nueve millones de personas recibiendo ayudas y con un alto nivel de inmigrantes".

"El Reino Unido ha sido colonizado, está costando mucho dinero. Ha sido colonizado por inmigrantes, ¿no? La población del Reino Unido era de 58 millones en 2020, ahora es de 70 millones", añadió, un dato que no es cierto ya que la oficina de estadística del país cifra la población en 67 millones en 2020 y en 70 millones a mediados de 2024.

El United recalcó que en los meses siguientes va a lanzar más iniciativas centradas en la diversidad y la igualdad.

"El Manchester United refleja la unidad y la resiliencia de todas las comunidades que tan orgullosos estamos de representar. Seguiremos representando a nuestra gente, nuestra ciudad y nuestros aficionados con orgullo", expresó.

Tras las críticas recibidas, tanto por Keir Starmer, primer ministro británico, que le instó a pedir disculpas, como por grupos del Manchester United, que insisten en que la fortaleza del club es su diversidad, Ratcliffe publicó este jueves un comunicado.

"Siento si la elección de mis palabras ha ofendido a alguna gente en el Reino Unido y en Europa y si ha creado preocupación, pero es importante hablar del problema de la inmigración controlada y de su apoyo al crecimiento de la economía", dijo Ratcliffe, que fijó en 2020 su residencia en Mónaco.

"Mis comentarios se hicieron al responder a preguntas sobre la política británica en la cumbre de industria europea en Amberes, donde estaba hablando de la importancia del crecimiento económico, del empleo y de la manufacturación en el Reino Unido", expresó el empresario, quien destacó como "fundamental" tener "un debate abierto sobre los retos a los que se enfrenta el Reino Unido".

Ratcliffe, por medio de INEOS, se hizo con un 27,7 % del Manchester United el 24 de diciembre de 2023, en una transacción dirigida a encauzar la situación del club inglés después de años a la deriva y de continuas críticas a la propiedad del mismo, en manos de la familia estadounidense Glazer.

En los más de dos años que Ratcliffe lleva en el United ha llevado una política de recortes que ha implicado el despido de más de 400 trabajadores, quitar la pensión a leyendas del club como Alex Ferguson y eliminar algunos beneficios de los trabajadores, como poder comer gratis en la cantina de la ciudad deportiva.