El presidente del Sevilla dice que no pueden fichar a Sergio Ramos "aunque juegue gratis"

"Todo el mundo sabe el cariño que le tengo, lo que peleé para que viniera y también para que se quedara con nosotros. Pero para mí es incompatible analizar la situación económica para ser el dueño del club -interés del futbolista para que una sociedad en la que participa pueda comprar las acciones del Sevilla- y que pueda jugar. Además, no tenemos límite y LaLiga te computa una serie de condiciones aunque quiera jugar gratis", argumentó Del Nido en declaraciones a Canal Sur Radio.

Sobre esa posibilidad de la venta del Sevilla a Sergio Ramos, explicó que se han interesado en "conocer la situación del club" pero que él está "centrado en el día a día y, durante este proceso de venta, alguien tiene que dirigir al club, que puede durar un día, un mes, un año, año y medio...".

El presidente sevillista, sobre la situación deportiva del equipo, en la pelea por no descender de categoría, comentó que el pasado verano, cuando planificó la temporada con el director deportivo, Antonio Cordón, y el entrenador, el argentino Matías Almeyda, eran "conscientes" de que se podían dar estas circunstancias "o parecidas" pero que están "convencidos" de que lo van "a sacar adelante".

"Yo con Matías, al igual que Antonio, hablo todos los días. Está fuerte -entrenador-, es un luchador y es la persona ideal para liderar este Sevilla. Lo ha ganado todo en el mundo del fútbol al igual que Antonio y ambos han salido de su zona de confort para venir aquí. Haciendo magia para inscribir a un futbolista, con todas las limitaciones que impone LaLiga", afirmó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Como presidente tengo la conciencia tranquila de cumplir una hoja de ruta, reduciendo los gastos que no se pueden asumir al no estar en 'Champions'", aseguró Del Nido, quien también se refirió a los cánticos contra él que se escuchan desde la grada del Sánchez-Pizjuán durante los partidos.

"Una cosa es que te cante tu campo 'Junior, vete ya' y otra cosa es 'Junior, muérete'. Que te deseen la muerte no es agradable y entiendo que todo el mundo lo tiene que condenar. Yo no tengo que decirle nada a la afición, pero muchas veces, cuando me acuesto, la cabeza me dice si me merece la pena seguir, pero acepto ser el malo de esta película y lo hago por responsabilidad", subrayó.

El máximo dirigente sevillista añadió al respecto que "podría salir corriendo, pero mientras tenga el apoyo del Consejo de Administración" seguirá tomando las decisiones que entiende "que son las mejores para el club, se entiendan o no se entiendan".

"Tomo decisiones para garantizar la supervivencia del club. Aunque sea duro, las decisiones que tomamos son las necesarias para el Sevilla", dijo Del Nido, quien precisó que "el Sevilla ha trabajado los mecanismos oportunos para no encontrarse en causa de disolución".