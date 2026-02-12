La UEFA se distancia de la FIFA sobre Rusia y no considera la readmisión

“La posición de la UEFA es clara y no ha cambiado” , aseguró Aleksander Ceferin en una rueda de prensa con motivo del 50º Congreso de la UEFA, negándose a “interferir” en las conversaciones emprendidas por otras partes.

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, la UEFA ha vinculado claramente el regreso de los rusos al final del conflicto. “No puedo comentar lo que hace la FIFA o lo que dicen los gobiernos” , añadió el dirigente esloveno, si bien señaló que sigue “a diario lo que ocurre” . “El mundo cambia. Veremos qué nos depara el futuro” , prosiguió.

Sterling jugará en Feyenoord

El inglés Raheem Sterling, que estaba sin equipo tras rescindir su contrato con el Chelsea, ha fichado por el Feyenoord de Países Bajos. El futbolista de 31 años ha firmado un compromiso hasta final de temporada con los neerlandeses. Nacido en Jamaica, llegó en el 2022 al Chelsea procedente del Manchester City. Poco a poco fue perdiendo su importancia en los Blues y vivió una cesión al Arsenal la pasada temporada, donde tampoco terminó de encontrar su sitio. Sterling tenía contrato con el Chelsea hasta junio de 2027, con un salario semanal de 325.000 libras (442.000 dólares).

Tuchel se blinda hasta 2028

La renovación de Thomas Tuchel como seleccionador de Inglaterra hasta 2028 responde a una estrategia clara de la Federación Inglesa (FA, por sus siglas en inglés) de eliminar cualquier foco de especulación antes y durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El técnico alemán, que finalizaba contrato tras la cita mundialista, amplió su vínculo por dos temporadas más y dirigirá también a los ‘Tres Leones’ en la Eurocopa de 2028, que se disputará en Reino Unido e Irlanda. EFE

Partey, 7 cargos de violación

El futbolista Thomas Partey, ahora en el Villarreal, ha sido acusado en un juzgado de Londres de dos nuevos cargos de violación, que se suman a los cinco cargos de violación y uno de agresión sexual que ya pesaban sobre el jugador desde el pasado julio. Estos dos nuevos cargos parten de una nueva víctima que denunció los hechos el pasado agosto. En total, Partey está acusado de siete cargos de violación por parte de tres mujeres y de agresión sexual por una cuarta. Partey tendrá que comparecer en un tribunal de Londres el próximo 13 de marzo sobre estas nuevas acusaciones. EFE

Sampaoli, fuera del Atl. Mineiro

El técnico argentino Jorge Sampaoli ha sido destituido como entrenador del Atlético Mineiro, tras un mal arranque de temporada, según informó el club brasileño. La salida de Sampaoli se produce un día después de que el Mineiro empatara en casa contra el recién ascendido Remo (3-3), en la 3ª jornada del Brasileirão. El exseleccionador de Chile y Argentina finiquita así su segunda etapa en el Atlético Mineiro, que empezó en el pasado mes de septiembre. En este tiempo, el equipo alcanzó la final de la Copa Sudamericana, que, sin embargo, perdió en la tanda de penales ante el Lanús. EFE