Larcamón afirma que Cruz Azul no debe subestimar a Vancouver para avanzar en Concacaf

"La serie no está cerrada. Tenemos ventaja importante, pero si no logramos capitalizar podría llevarnos a una situación desagradable. Tengo confianza en que mis jugadores no subestimarán la situación y jugarán con la seriedad requerida para avanzar a instancias más importantes de la Concacaf", señaló el estratega.

El Cruz Azul recibirá este jueves al Vancouver FC en el juego de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf. 'La Máquina' es favorita para finiquitar la serie, tras ganar el partido de ida por 0-3.

Larcamón subrayó que no está ocupado en la manera en que el rival planteará el partido.

"Debemos responder a la exigencia sin ambicionar de más. No nos ocupamos en el rival, nos preocupamos en lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ser humildes y aprovechar esta gran oportunidad que se nos presenta para clasificar", apuntó el sudamericano.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El timonel reconoció que el Cruz Azul, el equipo más ganador de este certamen, junto con el América, con siete títulos cada uno, tiene la obligación de llegar a las instancias definitivas tanto en la Copa de Campeones de la Concacaf, como en la liga local.

"Las ambiciones que tenemos son máximas a pesar de la exigencia de un calendario comprimido por el próximo Mundial, pero confío que con la capacidad y fuerza colectiva que tenemos en este plantel podemos lanzarnos por liga y Concacaf. No tenemos excusas para competir", aseguró.

El centrocampista argentino Rodolfo Rotondi coincidió con lo dicho por el estratega.

"Debemos afrontar este partido con ponsabilidad. Hoy, el fútbol es muy parejo y más allá de la ventaja que tenemos hay que liquidar la serie para no llevarnos ninguna sorpresa. Estamos conectados para llegar lejos en la Concacaf y en la liga; la mentalidad es para ganar las dos competencias", puntualizó.