Pedro: "No parece grave, espero volver pronto"

"Gracias a la afición del Bolonia por su gran deportividad durante mi lesión. Por suerte, no parece grave y espero volver pronto al campo. ¡Grandísimos mis compañeros por la clasificación y por esta merecida semifinal! ¡Estoy muy orgulloso de todos! ¡Forza Lazio!", publicó en 'X'.

El mensaje de Pedro continuó la línea optimista de Maurizio Sarri, técnico del Lazio que tras el duelo comentó en Mediaset que, tras un primer análisis, podía descartarse una rotura, cosa que en un primer momento pareció lo más posible por la reacción del canario.

El campeón del mundo en 2010 debió retirarse del terreno de juego en el partido de los cuartos de final de la Copa de Italia contra el Bolonia, a causa de una lesión en el tobillo derecho antes del descanso, con evidentes gestos de dolor y sin poder apoyar la articulación en su camino hacia la banda.

En una acción fortuita en el minuto 41, sin aparente golpe en esa zona, cuando dio un pase en una pugna ante un rival, el atacante sintió un mal gesto, se quedó en el suelo y se agarró el tobillo derecho entre mucho dolor, a la espera de las asistencias médicas sobre el césped.

Lo atendieron durante unos tres minutos, con el futbolista con las manos en la cara, e incluso pidieron una camilla para evacuarlo del terreno de juego, aunque finalmente se fue agarrado por dos miembros de los servicios médicos del Lazio, sin apoyar en ningún caso el tobillo, hasta que llegó a la banda, donde de nuevo se venció al suelo para seguir con el tratamiento del dolor.

Pedro está ante su última temporada en el club 'biancoeleste': "Aún no es oficial, pero esta será mi última temporada en el Lazio y haré todo por despedirme lo mejor posible, por dejar al equipo donde se merece, en Europa", declaró a Sky Sports Italia tras el empate sin goles ante el Pisa el pasado 30 de octubre.