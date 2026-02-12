Simeone recupera a Nico y mantiene las bajas de Barrios y Johnny ante el Barcelona

El extremo argentino, sin minutos en los dos últimos encuentros a causa de una sobrecarga lumbar, es la principal novedad de la citación, en la que también está Marc Pubill, como era esperado, tras superar la indisposición que lo apartó del último choque contra el Betis.

En cambio, tanto Johnny Cardoso como Pablo Barrios son baja por sendas lesiones musculares. El primero, cuya dolencia es de bajo grado, sufrida hace una semana, se pierde su tercer partido consecutivo, mientras que el segundo, al que le quedan aún unas tres semanas de recuperación, será baja por segundo encuentro seguido.

La convocatoria está compuesta por los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Marcos Llorente, Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, José María Giménez, David Hancko, Clement Lenglet y Matteo Ruggeri; los medios Koke Resurrección, Thiago Almada, Alex Baena, Rodrigo Mendoza y Obed Vargas; los extremos Giuliano Simeone y Nico González; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Julián Alvarez y Ademola Lookman.