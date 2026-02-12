Tuchel renueva con Inglaterra hasta 2028

Tuchel, que llegó a la selección en enero de 2025 como sustituto de Gareth Southgate tras alcanzar y perder la final de la Eurocopa contra España, acababa contrato tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) ha decidido redoblar su confianza en el técnico antes de la cita mundialista con un nuevo contrato de dos años.

Este nuevo acuerdo le mantendrá en el cargo hasta después de la Eurocopa de 2028 que se disputará en Gran Bretaña e Irlanda.

Con esta renovación, Inglaterra quiere evitar las especulaciones que podrían saltar a la palestra antes y durante la disputa de la Copa del Mundo sobre el futuro del alemán, que a sus 52 años y en el caso de que no tuviera contrato, sería uno de los candidatos a los banquillos que estén libres este verano, como puede ser el caso del Manchester United, si no se quedan a Michael Carrick, entre otros.

Desde su llegada a Inglaterra, precedida por buenas etapas en Borussia Dortmund, Paris Saint Germain y Chelsea, con el que ganó la Liga de Campeones, Tuchel tuvo que atravesar un inicio complicado por ser el tercer técnico extranjero en la historia de la selección, tras Sven Goran Eriksson y Fabio Capello.

El alemán tuvo que aceptar que le preguntaran si iba a cantar el himno "God Save the King" en su primera rueda de prensa, que fuera acusado de no vivir en Inglaterra y de, por lo tanto, no ir a los partidos de la Premier League en directo, además de aguantar chistes como el del exentrenador Harry Redknapp, que le calificó de "espía" por ser alemán.

Durante este año en la selección inglesa, Tuchel también ha tenido que batallar con la situación de Jude Bellingham. El pasado agosto desveló que pidió disculpas al jugador inglés del Real Madrid Jude Bellingham después de calificar su comportamiento en el campo como "repulsivo".

El alemán hizo este comentario después de la derrota contra Senegal en junio, cuando, a la vez que alabó el carácter del centrocampista del Real Madrid en el campo, dijo que la propia madre del técnico a veces lo encontraba "repulsivo".

El caso Bellingham será uno de los grandes enigmas a resolver por Tuchel de cara al Mundial, ya que el madridista no está a su mejor nivel y ya se quedó fuera de dos listas, una por lesión y otra por decisión técnica, y además tiene una amplia lista de competidores con Morgan Rogers, Cole Palmer y Phil Foden, entre otros.

Tuchel ha dirigido diez partidos a Inglaterra, con nueve triunfos y una sola derrota, contra Senegal en un amistoso. Inglaterra ganó todos los partidos de clasificación al Mundial y lo hizo sin recibir un solo gol.

Inglaterra debutará en el Mundial el próximo 17 de junio contra Croacia y después se enfrentará a Ghana y Panamá. Sus próximos amistosos en marzo serán contra Uruguay y Japón.