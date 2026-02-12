Tuchel, sobre Bellingham: "Va a hacer todo para estar en marzo, soy optimista"

El jugador del Real Madrid, que sufre una lesión en los isquiotibiales, estuvo en los últimos encuentros de Inglaterra, pero se perdió las dos ventanas anteriores, una por la lesión en el hombro de la que se operó en verano y otra por decisión técnica.

"El club (el Real Madrid) es un poco más defensivo en cuanto a las semanas que le quedan para recuperarse, pero Jude lo está intentando y, le conocemos, es muy superprofesional. Va a intentarlo todo para estar con nosotros en marzo", dijo Tuchel a los medios ingleses desplazados al sorteo de la Liga de Naciones, en la que Inglaterra quedó encuadrada con España, Croacia y la República Checa.

En el próximo parón de marzo, Inglaterra se enfrentará a Uruguay el 27 de marzo y a Japón cuatro días después.

"Por supuesto que estamos en contacto", apuntó sobre la relación con Bellingham. "Es algo normal, le deseamos lo mejor y todo lo que podamos hacer por él, lo haremos, es una pequeña carrera contra el tiempo. Soy optimista con que esté, pero no estoy seguro".

