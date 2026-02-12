Vinicius Jr: "Mi padre me enseñó a ser humilde, tener carácter y personalidad desde niño"

"Mi padre me enseñó a ser humilde, tener carácter y personalidad desde niño", señala en la entrevista concedida a la revista GQ.

Durante la entrevista, el futbolista de Sao Gonçalo (estado de Río de Janeiro) destaca la figura de su progenitor y los métodos que usaba en su educación: "Me ponía metas para mí, al principio tenía que marcar veinte goles o diez asistencias para poder comprar el reloj".

A pesar de cumplir sus objetivos, confiesa que, hoy día, todavía le pregunta a su padre antes de comprar un reloj.

Además, en un tono bastante personal, destaca la necesidad de escuchar a los más mayores porque le hacer "ser mejor persona y disfrutar de las cosas" que hace y vive en el día a día, ya que le aporta experiencia.

El futbolista brasileño debutó en 2017 con el primer equipo del Flamengo y se convirtió en una perla juvenil hasta que, poco más tarde, en 2018, llegó al Real Madrid y actualmente vive su octava temporada en el club merengue.

Para Vinicius, el fútbol es una gran parte de su vida y se mostró muy agradecido por todo lo que le ha dado.

"Cuando juego al fútbol me olvido de todos los problemas que me pasa fuera y estoy muy feliz", explica Vini, quien resalta como lo más importante para él "dar alegrías", tanto al equipo como a la afición.

También, para resaltar la relevancia del deporte en su vida, afirma que, cuando descansa, el fútbol "no para" y lo practica con sus amigos "de toda la vida".

"El fútbol es una gran parte de mi vida, me ha dado mucho y por eso le estoy muy agradecido", sentencia el jugador del Real Madrid.

Junto con el deporte, otra de sus pasiones es la moda, tiene un estilo muy propio: "Mi estilo va como la moda, va cambiando, no le gusta a todo el mundo, pero a mí me encanta y cada uno se viste a su manera", reivindica.