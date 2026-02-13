3-2. El Almería gana un partido loco

El conjunto andaluz mandó en la primera parte y se adelantó con un gol de Arribas, pero el Andorra reaccionó y remontó con tantos de Jastin y Villahermosa, que sirvieron de poco a su equipo porque De la Fuente y Baptistao dieron el triunfo a los locales.

En el minuto 69, con empate a dos, Andrés Fernández paró un penalti a Lautaro que pudo ser el 2-3.

El dominio inicial del Almería se tradujo en el 1-0 tras una jugada por la derecha de Sergio Arribas, que aprovechó un mal pase de Molina, pero con el paso de los minutos el Andorra se adueñó de la posesión.

Un disparo de Villahermosa fue bloqueado por Dzodic y el Andorra logró el empate en el minuto 38 con un remate de Jastin García, desviado por Bonini. Con tablas acabó una primera parte muy igualada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Andorra culminó la remontada en el minuto 51 con una diana de Villahermosa, pero el Almería no tardó en responder y en el 57 Miguel de la Fuente volvió a equilibrar la balanza.

El partido se abrió, con alternativas constantes, centros laterales y llegadas rápidas que elevaban la tensión en cada jugada. El duelo entró en un intercambio de ocasiones, con protagonismo de Andrés Fernández, que evitó el tercer gol visitante al parar un penalti a Lautaro en el minuto 69.

El Almería creció y terminó encontrando el premio del 3-2 en una acción colectiva culminada por Baptistao en el minuto 83. Luego, el equipo andaluz supo mantener la ventaja hasta el final.

3 - Almería: Andrés Fernández; Luna (Chirino, m. 46), Monte, Bonini, Muñoz; Dzodic, Guedes (Baba, m,. 46); Embarba (Arnau, m. 59), Arribas, Morcillo (Baptistao, m. 46) y De la Fuente (Thalys, m. 78).

2 - Andorra: Yaakobishvili; Carrique, Alonso (Bomba, m. 84), Sergio Molina, García de Albéniz; Cabanzón (Olabarrieta, m. 53), Marc Domenech (Bernardó, m. 84), Villahermosa, Jastin (Álvaro Martín, m. 73); Lautaro y Min-sui Kim (Cerdá, m. 73).

Goles: 1-0, m.8: Arribas. 1-1, m.38: Jastin. 1-2, m.51: Villahermosa. 2-2, m.57: De la Fuente. 3-2, m.83: Baptistao.

Árbitro: Cid Carrión. Amonestó a Chirino (m.68) y Baba (m.78), del Almería, y a Marc Domenech (m.13), Carrique (m.42), Lautaro (m.90) y García de Albéniz, del Andorra.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima sexta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Almería Stadium ante 11.875 espectadores.