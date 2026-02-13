Alianza Lima rechaza ataques racistas contra Eryc Castillo

A través de un comunicado oficial, la institución blanquiazul precisó que las expresiones discriminatorias fueron emitidas en el programa radial Exitosa Deportes por el comunicador Gonzalo Núñez. Alianza Lima denunció que Núñez utilizó el color de piel de Castillo “como argumento para descalificar su desempeño profesional”.

“Este tipo de expresiones no solo vulneran la dignidad de nuestro futbolista, sino que atentan contra los valores fundamentales del deporte, que promueve el respeto, la igualdad y la inclusión”, enfatizó el club.

En el plano deportivo, Alianza Lima quedó fuera del torneo continental tras empatar 1-1 en el duelo de vuelta de la primera fase previa de la Copa Libertadores 2026, tras haber caído por 1-0 en la ida. Castillo erró el disparo desde los doce pasos a los 38 minutos, cuando el marcador aún no se había estrenado.

Exigencias y acciones legales

La directiva aliancista subrayó que no puede ni va a “permanecer en silencio frente a actos que perpetúan estereotipos y fomentan la discriminación”. Por ello, demandó la “rectificación pública e inmediata” de Gonzalo Núñez, exigiendo también “las disculpas correspondientes” tanto al futbolista como “a toda la comunidad que se ha visto afectada por estas inaceptables expresiones”.

Por su parte, el Ministerio de Cultura de Perú también se pronunció en contra del periodista, señalando que sus palabras “constituyen un acto de discriminación étnico-racial, vulneran la dignidad humana, la identidad étnica y cultural afrodescendiente, así como el principio constitucional de igualdad y no discriminación”.

Ante la gravedad del caso, el Ministerio informó que:

Su Procuraduría notificará a la Fiscalía sobre lo ocurrido para que se proceda bajo el código penal, el cual “sanciona los actos de discriminación e incitación a la discriminación”.

Se ha exhortado a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) a investigar y sancionar los hechos según el Pacto de Autorregulación y su código de ética.

