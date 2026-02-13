La Justicia argentina archiva y remite a Uruguay la causa contra tres exjugadores de Alianza Lima

A partir de ahora, la Justicia uruguaya será la encargada de analizar las pruebas recabadas por la Fiscalía argentina para dar continuidad a la investigación sobre los ciudadanos peruanos Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña Flores. Los deportistas, quienes formaban parte del plantel de Alianza Lima hasta el mes pasado, fueron denunciados por violación por una joven argentina.

De acuerdo con el documento de la denuncia, los sucesos tuvieron lugar en la madrugada del 19 de enero en el hotel Hyatt de Montevideo, ciudad donde el equipo peruano realizaba sus trabajos de pretemporada. El fallo judicial justifica el traslado de la causa de la siguiente manera: “La totalidad de los hechos denunciados se produjeron fuera del territorio argentino, lo que impide la continuación de la investigación y el posterior juzgamiento del hecho en este país”.

No obstante, el tribunal aclaró que, “sin perjuicio de las cuestiones en torno a la competencia por razones territoriales” que puedan evaluarse después y “atendiendo a la grave naturaleza del hecho denunciado”, se procedió con las diligencias probatorias para evitar el riesgo de “pérdida de evidencia o afectación de derechos”.

El relato de los hechos y la presunta complicidad

La víctima detalló que fue agredida sexualmente por uno de los futbolistas mientras otro se masturbaba. Además, manifestó sus sospechas de que su bebida pudo ser adulterada, dado que su nivel de confusión no guardaba relación con el alcohol ingerido. Tras la agresión, la joven —quien presentaba heridas— se dirigió al baño, donde halló a su amiga vestida y manipulando su teléfono móvil. Al retornar a Buenos Aires al día siguiente, la víctima buscó asistencia médica e inició el proceso legal.

La investigación también ha puesto el foco en la amiga que invitó a la denunciante a Uruguay, ante una posible complicidad. La víctima relató que aceptó el viaje para encontrarse con un joven con quien mantenía una relación; sin embargo, al comunicárselo a su amiga, esta reaccionó con gritos y amenazas de no costear su pasaje de regreso.

“Yo sentía que no me podía ir”, declaró la joven ante la Justicia, añadiendo que su acompañante “siempre se comunicaba por mensaje” con Carlos Zambrano.

Pruebas clave y cooperación internacional

Ignacio De Franco, abogado del estudio Deuteris De Franco que representa a la denunciante, aportó un dato relevante: la amiga de la víctima poseía una tarjeta de crédito o débito a nombre de Zambrano, con la cual realizaba compras. El teléfono de esta mujer ya fue incautado por la Fiscalía argentina y su contenido será analizado por los tribunales uruguayos.

Finalmente, el pasado 3 de febrero, las actuaciones judiciales fueron enviadas a Uruguay bajo la figura de “información espontánea”, conforme a la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal. Junto al expediente, se remitirán los resultados de las pruebas de ADN halladas en las prendas de la víctima para garantizar la preservación de la evidencia.

