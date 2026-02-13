Cartaginés busca el liderato ante Herediano en Costa Rica

El Herediano y el Cartaginés, que se enfrentan desde la fundación de la Liga costarricense en 1921, llegan a la séptima jornada del Torneo Clausura empatados con 13 puntos en el liderato, por lo que el partido de este sábado reviste un atractivo especial.

El guatemalteco Villatoro contará con su plantel estelar, en el que figuran el extremo chileno Juan Carlos Gaete, el delantero centro colombiano Ricardo Márquez, el zaguero hondureño Marcelo Pereira, así como el guardameta Kevin Briceño y el '10' Christopher Núñez.

El Herediano, del entrenador argentino José Giacone, deberá hacer respetar su casa para colocarse como líder solitario y para ello dispondrá en su equipo con futbolistas como el goleador cubano Marcel Hernández, el zaguero mexicano Everardo Rubio y su socio en la defensa el hondureño Hetzel Montes.

El vigente campeón Alajuelense, uno de los clubes más populares de Costa Rica, ha tenido un irregular inicio de torneo con 9 puntos en 6 presentaciones e intentará el domingo seguir corrigiendo el rumbo cuando reciba al Sporting (5 puntos) del entrenador argentino Andrés Carevic.

El Alajuelense, dirigido por el entrenador local Óscar Ramírez, podrá hacer uso de su ataque estelar integrado por los delanteros mexicanos Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar, mientras que la defensa estará liderada por los internacionales costarricense Alexis Gamboa y Santiago van der Putten.

El otro equipo más popular del país, el Saprissa, que también acumula 9 puntos, está en la búsqueda de recuperar posiciones con el entrenador recién contratado, Hernán Medford, un histórico del club que regresó al banquillo tras 20 años.

Medford tiene el reto el sábado de visitar al aguerrido Liberia (5 puntos) del entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo, que aunque ha mostrado buen fútbol, los resultados no le han acompañado e intenta salir de los últimos lugares.

La séptima jornada del Torneo Clausura se completará con el duelo el sábado entre Puntarenas y Pérez Zeledón.

El torneo los disputan 10 equipos en dos fases: la primera de dos vueltas todos contra todos, de la cual los cuatro primeros lugares pasan a la siguiente etapa de semifinales.