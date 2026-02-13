Dos estilos, una mala dinámica compartida y el 'efecto Manolo'

"Yo nunca voy a plantear los partidos como hace el Espanyol. Lo respeto, pero mi manera de ver el fútbol es otra", dijo el técnico celeste tras la victoria periquita en Vigo a finales de noviembre.

"Cada uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras", le respondió tres días después el entrenador del Espanyol, quien más recientemente volvió a acordarse del equipo de su tierra cuando le preguntaron por la mala racha de su equipo.

"Tenemos que tener los pies en el suelo, como cuando hemos ganado cinco partidos seguidos. En el campo del Celta, por ejemplo, lo más justo era empatar, aunque su entrenador dijera que nos tenían que haber metido diez goles", expuso Manolo González en la previa del encuentro contra el Valencia en Mestalla.

El cruce de declaraciones, no obstante, viene marcado por unas palabras de Iago Aspas que sentaron mal en el vestuario de Cornellà. "Prefiero jugar contra los grandes, que juegan de tú a tú, que contra los que vienen como un equipo pequeño, a cerrarse atrás", afirmó el capitán del Celta tras la derrota ante el Espanyol (0-2) en el curso 2024-25.

"No somos un club pequeño, somos un club muy, muy grande", le respondió días después el centrocampista Edu Expósito, con pasado en el Deportivo de la Coruña, eterno rival de los celestes.

Con ese ambiente e inmersos en una profunda crisis -el Espanyol encadena cinco derrotas y un empate en las últimas seis jornadas; los celestes dos derrotas y un empate en sus últimos tres duelos ligueros-, ambos equipos encaran el choque de este sábado, un duelo directo por la sexta plaza, que ocupa en estos momentos el equipo catalán con un punto de ventaja sobre el Celta y tres sobre la Real Sociedad.

Giráldez, que nunca ha puntuado ante el Espanyol de González, podría agitar su centro del campo con la entrada del uruguayo Matías Vecino, uno de sus refuerzos invernales. Supondría el debut del exfutbolista del Lazio, llamado a tener un protagonismo mayúsculo en la medular, pese al gran rendimiento del joven Miguel Román.

Por su parte, el Espanyol llegará tocado a la cita por los resultados de este año 2026, donde únicamente ha sumado un punto de 18 posibles después de firmar una primera vuelta que le ha valido, pese a su mala dinámica reciente, para consolidarse en los puestos altos de la clasificación.

Los blanquiazules han presentado en 2026 graves problemas en la defensa: ha encajado 14 goles en seis partidos. Mantener la portería a cero es clave. También volver a ganar en el RCDE Stadium, algo que no consigue desde el pasado 7 de diciembre, contra el Rayo Vallecano (1-0).

El encuentro, por muchos motivos, es una reválida para los blanquiazules, que reivindican su gran trabajo en la primera vuelta y el crédito logrado, pese a reconocer que la dinámica de resultados debe revertirse cuanto antes. Los periquitos recelan de la mala racha del Celta, que suma dos derrotas y un empate.

Por otra parte, el cuerpo técnico no podrá contar con el delantero Javi Puado, con una rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Asimismo, el atacante Pere Milla y el centrocampista Edu Expósito están apercibidos de sanción.

Los precedentes entre ambos conjuntos en el feudo blanquiazul dibujan un escenario equilibrado. Las últimas cinco visitas del Celta al Espanyol en LaLiga se han saldado con dos victorias para el anfitrión, una para el cuadro visitante y dos empates. En la 2024-25, el duelo acabó con un 3-1.

Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Riedel, Cabrera, Carlos Romero; Edu Expósito, Urko, Pol Lozano; Dolan, Pere Milla y Roberto Fernández.

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Vecino, Moriba, Carreira; Aspas, Swedberg y Borja Iglesias.

Árbitro: Guillermo Cuadra (Comité Balear).