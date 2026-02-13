El argentino Shor cree que en España "tratan bien la pelota" y espera adaptarse "rápido"

“Estoy contento, me he encontrado con un grupo que sé que es un buen grupo. El club viene haciendo las cosas bien hace varios años y eso se nota en los puntos y en la posición en la que está. Ojalá pueda aportar mi granito de arena y ayudar al equipo”, afirmó el extremo argentino, quien se ha incorporado este miércoles al Ceuta.

Schor ha destacado que “aquí intentan tratar bien la pelota, no rifarla mucho, jugar por abajo y juntar toques. En Argentina no estamos tan acostumbrados a eso, pero lo más lindo que hay es tener la pelota en los pies”, ha explicado en declaraciones a los periodistas.

El atacante subrayó además su intención de lograr una rápida adaptación “y ya poder estar jugando”, ha dicho el delantero, de 25 años y que llega procedente del club Atlético Platense y que había sido pretendido por varios equipos sudamericanos para disputar la Copa Libertadores.

En cuanto a sus cualidades dentro del campo, Schor se definió como un futbolista de energía, velocidad y verticalidad.

“Espero aportar energía al equipo y transmitir esa alegría que tengo. Esto va de divertirse con la pelota, soy un jugador rápido, que intenta buscar siempre los espacios y atacar con verticalidad”, señaló.