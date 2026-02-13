El Benfica de Mourinho visita al Santa Clara con el Real Madrid en el horizonte

Las 'águilas', en tercera posición, llegan tras ganar al Alverca (2-1) y habiendo aprovechado el empate a uno en el clásico entre el líder Oporto y el segundo clasificado Sporting para reducir a siete y tres puntos, respectivamente, la distancia con sus rivales.

Con el título luso todavía en juego, pero ante una visita a un rival en zona de peligro (16º), la incógnita es si Mourinho hará descansar a sus jugadores clave de cara a la ida de los playoffs de 'Champions' contra el Real Madrid del próximo martes, como ya hizo antes del duelo con los madridistas del pasado 28 de enero, que concluyó en 4-2.

Un cambio que sí habrá es el del centrocampista noruego Fredrik Aursnes -su jugador más utilizado-, que se sumó al colombiano Richard Ríos en la lista de lesionados.

Una victoria del Benfica ejercería presión sobre el Oporto y el Sporting, que el domingo se enfrentarán al Nacional de Madeira y al Famalicão, respectivamente.

El Oporto tendrá que continuar su lucha por el campeonato sin su máximo goleador, el internacional español Samu Aghehowa, que estará varios meses de baja por una grave lesión, un esguince en la rodilla derecha con lesión del ligamento cruzado anterior.

En la ciudad de Funchal, en el archipiélago de Madeira y tierra natal de Cristiano Ronaldo, los 'dragones' se medirán a un Nacional (13º) liderado por los goles del venezolano Jesús Ramírez, que lleva 13 en esta edición, los mismos que Samu.

Por su parte, el Sporting recibirá al Famalicão (6º) sin su talismán, el delantero colombiano Luis Suárez, que cumplirá sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

La ausencia de Suárez es una baja significativa, ya que el internacional cafetero suma 19 goles ligueros, el último de ellos anotado sobre la bocina en el clásico que mantuvo a los 'leones' en la caza del líder.

Partidos de la vigesimosegunda jornada de la Liga Portugal:

Vitória de Guimarães - Estrela da Amadora