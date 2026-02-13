El brasileño Igor Thiago renueva con el Brentford hasta 2031

El atacante, de 24 años, atraviesa el mejor momento de su carrera al firmar 18 goles en 27 partidos oficiales entre todas las competiciones, 17 de ellos en liga, y fue elegido jugador del mes de la Premier League en noviembre.

Su gran rendimiento le ha situado como el segundo máximo goleador del torneo doméstico, solo por detrás del noruego Erling Haaland, del Manchester City, que le aventaja por cinco tantos.

"Es fantástico que Thiago haya comprometido su futuro a largo plazo con el club. Ha sido un jugador enorme para nosotros y este contrato es algo que se ha ganado con creces. Estoy muy feliz de que el club lo haya podido lograr", afirmó el entrenador del Brentford, Keith Andrews en declaraciones difundidas por el club donde destacó tanto su evolución futbolística como su impacto en el vestuario.

"La conexión que tiene con sus compañeros de equipo, el personal y los aficionados, así como lo mucho que el club significa para él y él significa para nosotros, es bastante evidente. Me encanta trabajar con él y ha evolucionado mucho", completó.

Aunque todavía no ha debutado con la selección absoluta de Brasil, su nombre empieza a sonar con fuerza como posible sorpresa en futuras convocatorias, especialmente de cara al Mundial de 2026, donde el seleccionador Carlo Ancelotti podría incluirle en la lista por su gran rendimiento.

Entre otros registros, se convirtió en el jugador más rápido del Brentford en alcanzar los diez goles en una temporada de Premier League, superando el récord de Ivan Toney y firmó su primer 'hat-trick- en el triunfo ante el Everton en la jornada 20.