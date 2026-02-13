El Brentford se pasa al pádel

“Lo que hacemos es adaptar el ADN del equipo, sus símbolos. Utilizar un producto de alta gama del deporte pádel para llevarlo al fútbol, aplicando las señas de identidad y el ADN del club”, explica Beatriz Sánchez, desde la sede de la compañía en Portillo de Toledo.

La idea nació en el seno de la fábrica española mientras pensaban cómo potenciar más su línea de pádel. “Somos más que fútbol o más que pádel. Son dos deportes muy distintos con aficionados muy separados. Nosotros lo que queremos es hacer sinergias entre los dos deportes y crear una imagen de marca más grande”, añade Sánchez.

Los grandes expertos del marketing reciben estas asociaciones como “jugadas estratégicas muy inteligentes”. Así lo apunta Alfonso Roberes de Cominges, CEO de Arowana Sports, que conecta a grandes estrellas del deporte con marcas premium.

“Desde el punto de vista del marketing deportivo, esta colaboración me parece una jugada estratégica muy inteligente. El Brentford aprovecha el crecimiento exponencial del pádel, especialmente en Europa y en Reino Unido en estos últimos años, para expandir su marca a nuevos públicos, mientras que Joma aprovecha esta asociación con un club de la Premier League para reforzar su posicionamiento a nivel internacional y ganar prestigio en el mercado británico”, señala.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Además, es un ejemplo claro de extensión de marca bien alineada: fútbol y pádel comparten valores como competitividad, comunidad y estilo de vida activo. Si la activación incluye 'storytelling' (narración de historias), presencia de jugadores, contenido digital y distribución internacional, la acción puede generar no sólo ventas directas, sino también notoriedad y 'engagement' (identificación) en nuevos segmentos”, completa Alfonso Roberes de Cominges.

La pala Hyper Pro x Brentford FC aspira a ser un éxito entre los aficionados del club inglés, que marcha séptimo en su campeonato doméstico. Desde Toledo se eligió a este equipo para su propuesta por su masa social y sus éxitos deportivos, además de por ubicarse en Reino Unido, un país en el que el pádel está en expansión: pasó de tener 15.000 jugadores activos en 2019 a más de 400.000 en 2024.

La representante de la firma, no obstante, no cierra la puerta a su uso a nivel profesional: “El modelo de la pala es un modelo que se utiliza en el circuito internacional. Sería un poco extraño que se juegue en el circuito con una pala de un equipo en concreto, pero, por el modelo en sí, puede ser. Por nosotros y por los equipos ningún problema”.

La pala tiene forma de diamante, que “favorece los golpes de ataque sin comprometer el rendimiento en fases defensivas o de transición”, según la marca. Su tecnología combina fibra de carbono y goma, absorbe las vibraciones y aporta estabilidad al golpeo.

“La base es una pala de la colección de alta gama. Todos los productos especiales que nosotros hacemos, también zapatillas para maratones o para carreras emblemáticas que patrocinamos, siempre son de alta gama. Siempre utilizamos la alta gama para este tipo de colaboraciones”, explica Sánchez.

No es la primera vez que la firma española contacta con un club de fútbol para crear estas sinergias. Ya lo hizo el pasado mes de diciembre con el Villarreal, el otro gran equipo que tiene en nómina la marca española, y con el que, según Sánchez, existe “muy buena sintonía”.

Además, tampoco es la primera vez que ofrecen este trato personalizado a sus clientes, sean o no clubes de fútbol. “Fuimos la primera marca de zapatillas de 'running' que personalizaba zapatillas para una carrera. Empezamos con la Media Maratón de Madrid. La verdad es que ese trato especial a los clubes, con diseños especiales, es algo que nos diferencia bastante, y esto es un paso más que se exportará a otras marcas”, resume Sánchez.