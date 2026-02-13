El Chelsea, a octavos de final de la FA Cup sin problemas

Los ‘Blues’, que no pudieron contar con el lesionado Marc Cucurella, necesitaron cuarenta minutos para romper la resistencia del Hull, pero a partir de ahí fue pan comido para el cuadro de Liam Rosenior.

El Chelsea es el primer equipo clasificado a los octavos de final de la FA Cup, seguido del Wrexham, que eliminó por 1-0 al Ipswich Town.

Programa de los 16avos de final:

* Hull City 0-Chelsea 0. Goles: 40’, 51’, 71’ Pedro Neto, 59’ Estêvão (Ch).

* Wrexham 1-Ipswich 0. Gol: 34’ Josh Windass (W).

Sábado: 09:15 Burton-West Ham; 12:00 Burnley-Mansfield; 12:00 Manchester City-Salford (ESPN); 12:00 Norwich-West Brom; 12:00 Port Vale-Bristol City; 12:00 Southampton-Leicester; 14:45 Aston Villa-Newcastle (ESPN); 17:00 Liverpool -Brighton (Disney+).

Domingo: 09:00 Birmingham -Leeds; 10:30 Grimsby-Wolves; 11:00 Oxford United-Sunderland; 11:00 Stok-Fulham; 13:30 Arsenal-Wigan (ESPN); 16:30 Macclesfield -Brentford.