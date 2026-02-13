Fútbol Internacional
13 de febrero de 2026 - 18:59

El Chelsea, a octavos de final de la FA Cup sin problemas

El centrocampista portugués del Chelsea, Pedro Neto (centro), celebra con el centrocampista ecuatoriano del Chelsea, Moisés Caicedo (derecha), tras anotar el primer gol del partido de la cuarta ronda de la FA Cup entre el Hull City y el Chelsea en el estadio MKM de Kingston upon Hull, noreste de Inglaterra, el 13 de febrero de 2026. (Foto de Oli SCARFF / AFP)
El Chelsea, sin excesivos problemas, accedió este viernes a los octavos de final de la FA Cup con un sencillo triunfo ante el Hull City (4-0) comandado por Pedro Neto, que hizo un ‘hat trick’ con gol olímpico incluido. El Brighton del paraguayo Diego Gómez visita este sábado al Liverpool

Por ABC Color

Los ‘Blues’, que no pudieron contar con el lesionado Marc Cucurella, necesitaron cuarenta minutos para romper la resistencia del Hull, pero a partir de ahí fue pan comido para el cuadro de Liam Rosenior.

El Chelsea es el primer equipo clasificado a los octavos de final de la FA Cup, seguido del Wrexham, que eliminó por 1-0 al Ipswich Town.

Programa de los 16avos de final:

* Hull City 0-Chelsea 0. Goles: 40’, 51’, 71’ Pedro Neto, 59’ Estêvão (Ch).

* Wrexham 1-Ipswich 0. Gol: 34’ Josh Windass (W).

Sábado: 09:15 Burton-West Ham; 12:00 Burnley-Mansfield; 12:00 Manchester City-Salford (ESPN); 12:00 Norwich-West Brom; 12:00 Port Vale-Bristol City; 12:00 Southampton-Leicester; 14:45 Aston Villa-Newcastle (ESPN); 17:00 Liverpool -Brighton (Disney+).

Domingo: 09:00 Birmingham -Leeds; 10:30 Grimsby-Wolves; 11:00 Oxford United-Sunderland; 11:00 Stok-Fulham; 13:30 Arsenal-Wigan (ESPN); 16:30 Macclesfield -Brentford.