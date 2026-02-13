Femenino Sub 20: Brasil cae ante Argentina y será primer rival de Paraguay en el hexagonal final

La selección brasileña, vigente campeona del sudamericano Sub 20, era favorita en el clásico sudamericano, pero se vio sorprendida por las argentinas, que remontaron un 0-1 para quedarse con la victoria.
En otro cotejo jugado en la fecha, Ecuador superó por 4-0 a Perú y se quedó con la tercera plaza de la Zona B y el último boleto al hexagonal, que repartirá cuatro boletos para el Mundial FIFA Sub 20 de Polonia 2026.
* Posiciones (Grupo B): Argentina 12 puntos, Brasil 9, Ecuador 6, Perú 3, Bolivia 0.
El hexagonal final
Los partidos del hexagonal final se disputarán en el Estadio Carfem de Ypané y en el Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa. Los horarios y orden de los partidos serán confirmados en las próximas horas por la Conmebol.
* Programa hexagonal final (horarios y orden de partidos, a confirmar):
-La 1ª fecha (lunes 16):
Colombia vs. Ecuador
Argentina vs. Venezuela
Paraguay vs. Brasil
-La 2ª fecha (jueves 19):
Colombia vs. Brasil
Argentina vs. Ecuador
Venezuela vs. Paraguay
-La 3ª fecha (domingo 22):
Paraguay vs. Colombia
Brasil vs. Argentina
Venezuela vs. Ecuador
-La 4ª fecha (miércoles 25):
Venezuela vs. Colombia
Argentina vs. Paraguay
Ecuador vs. Brasil
-La 5ª y última fecha (sábado 28):
Colombia vs. Argentina
Brasil vs. Venezuela
Ecuador vs. Paraguay.
-Formato: Los 4 primeros se clasifican para el Mundial FIFA de Polonia 2026 (5 al 27 de setiembre).