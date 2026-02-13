Fútbol Internacional
13 de febrero de 2026 - 20:08

Femenino Sub 20: Brasil cae ante Argentina y será primer rival de Paraguay en el hexagonal final

AME4817. VILLA ELISA (PARAGUAY), 13/02/2026.- Adrielly (d) de Brasil disputa un balón con Luzmila Ramírez de Argentina este viernes, en un partido del Sudamericano Femenino Sub-20 entre Brasil y Argentina en el estadio Luis Alfonso Giagni en Villa Elisa (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
Argentina derrotó este viernes 2-1 a Brasil en Villa Elisa y ganó el Grupo B del Sudamericano de Fútbol Femenino Sub 20 por delante de las brasileñas, que de esta manera serán rivales de Paraguay en la primera fecha del hexagonal final del certamen, que arranca el lunes.

Por Silverio Rojas

La selección brasileña, vigente campeona del sudamericano Sub 20, era favorita en el clásico sudamericano, pero se vio sorprendida por las argentinas, que remontaron un 0-1 para quedarse con la victoria.

En otro cotejo jugado en la fecha, Ecuador superó por 4-0 a Perú y se quedó con la tercera plaza de la Zona B y el último boleto al hexagonal, que repartirá cuatro boletos para el Mundial FIFA Sub 20 de Polonia 2026.

* Posiciones (Grupo B): Argentina 12 puntos, Brasil 9, Ecuador 6, Perú 3, Bolivia 0.

El hexagonal final

Los partidos del hexagonal final se disputarán en el Estadio Carfem de Ypané y en el Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa. Los horarios y orden de los partidos serán confirmados en las próximas horas por la Conmebol.

* Programa hexagonal final (horarios y orden de partidos, a confirmar):

-La 1ª fecha (lunes 16):

Colombia vs. Ecuador

Argentina vs. Venezuela

Paraguay vs. Brasil

-La 2ª fecha (jueves 19):

Colombia vs. Brasil

Argentina vs. Ecuador

Venezuela vs. Paraguay

-La 3ª fecha (domingo 22):

Paraguay vs. Colombia

Brasil vs. Argentina

Venezuela vs. Ecuador

-La 4ª fecha (miércoles 25):

Venezuela vs. Colombia

Argentina vs. Paraguay

Ecuador vs. Brasil

-La 5ª y última fecha (sábado 28):

Colombia vs. Argentina

Brasil vs. Venezuela

Ecuador vs. Paraguay.

-Formato: Los 4 primeros se clasifican para el Mundial FIFA de Polonia 2026 (5 al 27 de setiembre).