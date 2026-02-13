La racha liguera de Arbeloa ante el 'efecto Matarazzo'

El duelo entre Real Madrid y Real Sociedad presenta el pulso entre dos técnicos en buena dinámica en LaLiga.

Arbeloa, con pleno de victorias en la competición, va lanzado hacia el mejor estreno de un entrenador de la casa blanca desde 2000. A uno de los cinco triunfos ligueros con los que arrancó el chileno Manuel Pellegrini, a dos de los seis logrados por Xabi Alonso este curso, y aún lejos de los 7 que firmó Vanderlei Luxemburgo.

El estadounidense Pellegrino Matarazzo, tras resucitar a una Real Sociedad cuyas riendas asumió cuando estaba atenazada por los fantasmas del descenso, situándola a dos puntos de puestos europeos y acariciando la final de la Copa del Rey.

Entra el Real Madrid en una fase decisiva de la temporada. Sus opciones en LaLiga, en línea ascendente en resultados mientras busca mejoría en el juego, le sitúan a 1 punto del liderato. Con la posibilidad de acostarse líder el sábado. A puertas de las eliminatorias de la Liga de Campeones, con un nuevo reencuentro con el Benfica de Jose Mourinho desde el martes.

Los partidos comienzan a ser decisivos y Arbeloa recupera a uno de sus referentes para poner freno a la dinámica positiva de la Real Sociedad. El brasileño Vinícius, al que tanto añoró en el uno contra uno y el desborde en Mestalla la pasada jornada, vuelve tras cumplir sanción.

El Real Madrid aumenta su verticalidad y su técnico debe tomar decisiones. Con las ausencias de Éder Militao, Jude Bellingham y Rodrygo, lesionados. Tras renunciar a la presencia de centrocampistas en los laterales, nada hace pensar que el uruguayo Fede Valverde regrese al carril derecho. Mientras que Álvaro Carreras, con su tanto al Valencia para desatascar el partido, se ganó recuperar su puesto de privilegio tras una suplencia con aroma de castigo por la debacle de Da Luz.

Trent Alexander-Arnold, tras recuperarse de su lesión muscular y disputar sus primeros minutos en Mestalla, se perfila titular por delante de Dani Carvajal. No lo es desde el 3 de diciembre, cuando cayó lesionado en San Mamés. Las opciones de continuidad para el canterano David Jiménez merman y crecen la de minutos para el capitán. Apenas 27 en diez encuentros en los que estuvo en el banquillo.

Una de las dudas por despejar de Arbeloa está en el centro de la defensa. Con Raúl Asencio recién recuperado de un proceso gripal y arrastrando una lesión de tibia. La mejoría física de Antonio Rüdiger le puede abrir las puertas de la titularidad. En adelante todos van asentándose como fijos, incluido Eduardo Camavinga en un centro del campo muy físico, con Arda Güler para inventar con balón y encontrar en ataque a Vinícius y un Mbappé imparable. Hasta 38 goles en 30 partidos, 23 en LaLiga, en una dinámica con la que desafía el mejor registro de Cristiano Ronaldo con 61 goles en la temporada 2014-2015.

La Real Sociedad supondrá un difícil examen para el Real Madrid, ya que llegará al Santiago Bernabéu con la moral de haber vencido (0-1) en San Mamés al Athletic Club en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, resultado que sitúa al equipo donostiarra en el mejor momento de la temporada.

Aunque sumar en Chamartín será una labor ardua, los imposibles no existen para la Real con el entrenador de New Jersey, con el que ya encadena nueve partidos sin conocer la derrota. El conjunto vasco llega tras un mes de mucho desgaste mental y físico por la carga de partidos y no contará con una semana 'limpia' hasta después del choque del Bernabéu.

Por ello, será posible ver algunas rotaciones respecto al once que ganó en Bilbao, ya que Zubeldia volverá al eje de la zaga junto a Jon Martín, y Aihen podría regresar al lateral en detrimento de Sergio Gómez.

En el centro del campo, el venezolano Yangel Herrera gana enteros para salir de inicio tras acumular minutos en los últimos dos partidos y arriba Guedes está entre algodones tras acabar fatigado el choque copero. El portugués ha entrado en una lista de convocados en la que también está Marrero, pero Barrenetxea, Kubo, Zakharyan y Rupérez se quedan fuera por lesión, y Brais Méndez por sanción.

En la zona ofensiva, Óskarsson o Wesley podrían tener su oportunidad para dar descanso al mencionado Guedes y a Mikel Oyarzabal.

. Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger o Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Güler; Vinícius y Mbappé.

. Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Aihen; Gorrotxategi, Yangel Herrera, Soler, Marín; Óskarsson y Oyarzabal.

Árbitro: Francisco Hernández Hernández (Comité Extremeño).