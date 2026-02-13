Matarazzo, "muy emocionado" antes de visitar al Real Madrid

Matarazzo ha reconocido en rueda de prensa que el partido del sábado contra el Real Madrid será "muy complicado". "Estoy emocionado de jugar en el Bernabéu, un estadio que te hace sentir pequeño", ha señalado.

En cuanto a su rival, el técnico realista tiene claro que su equipo no puede cometer errores porque el conjunto blanco tiene jugadores con "mucha calidad", por lo que quiere que su equipo "finalice jugadas". "Podemos cerrar en bloque bajo y jugar al contraataque", ha indicado.

La Real Sociedad llega tras hacer un esfuerzo tremendo en San Mamés, por lo que se prevén cambios en el once de cara al choque ante el Real Madrid. Uno de los jugadores que más cansado terminó fue Guedes, un futbolista determinante para el equipo que habrá que ver si está para "poder jugar una hora".

"El equipo está bien. En el día después del partido, los jugadores estaban muy cansados, pero hoy nos hemos sentido mejor", ha comentado el entrenador estadounidense respecto al momento físico del equipo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"No voy a arriesgar ante la posibilidad de que un jugador se lesione", ha zanjado. Uno de los hombres que podría entrar es Wesley, aunque necesita "un periodo de adaptación", ha señalado Matarazzo.

En cuanto a nombres propios, el técnico suele rotar el acompañante de Jon Martín entre Zubeldia y Caleta-Car, "dos jugadores diferentes y muy importantes".

Matarazzo tendrá las bajas de Brais Méndez, Sucic, Barrenetxea, Kubo, Zakharyan y Rupérez. Tres de ellos son jugadores de tres cuartos de campo, una plaza despoblada ahora, aunque el entrenador maneja "diferentes alternativas, como jugar sin un delantero centro puro".

"Zakharyan empezó a entrenar ayer y podría estar para el partido del Oviedo. Barrenetxea y Take todavía necesitan unas semanas, y Sucic también podría estar disponible porque su lesión pinta bien", ha dicho Matarazzo sobre la enfermería txuri urdin.

El entrenador también ha sido cuestionado por Mbappé, la estrella del Real Madrid: "Si es Vinicius por izquierda o Mbappé, tenemos que ver cómo los defendemos", ha concluido.