River suma su segunda derrota consecutiva en Argentina

Con un solitario gol de Hernán López Muñoz, el ‘Bicho’ se impuso ante un River Plate que tuvo el debut del ecuatoriano Kendry Páez desde el banco de suplentes y sufrió una grave lesión de rodilla para Juan Carlos Portillo.

River, que sufrió también la expulsión de su técnico Marcelo Gallardo tras el final del primer tiempo por un aplauso irónico al árbitro Andrés Merlos, venía de caer 1-4 como local ante Tigre y tras esta nueva derrota se quedó con siete unidades en la Zona B.

Argentinos Juniors, en tanto, con esta victoria quedó con ocho puntos a cinco del líder Tigre, que este jueves en el otro encuentro de la jornada venció por 1-0 a Aldosivi de Mar del Plata, con el único gol convertido por David Romero.

* Resultados: Jueves: Tigre 1-Aldosivi 0; Argentinos Jrs 1-River 0. Viernes: 20:00 Independiente- Lanús; 22:15 Defensa y Justicia -Vélez Sarsfield; 22:15 Unión- San Lorenzo

Sábado: 17:30 Banfield-Racing (TyC); 19:45 Talleres -Gimnasia de Mendoza; 19:45 Huracán -Sarmiento (TyC); 22:00 Ind. Rivadavia- Belgrano (TyC); 22:0 Atlético Tucumán-Estudiantes de Río Cuarto.

Domingo: 17:00 Gimnasia de La Plata-Estudiantes de la Plata (TyC); 19:30 Boca -Platense (ESPN); 22:00 Rosario Central-Barracas Central (TyC); 22:00 Instituto -Central Córdoba.

Lunes: 19:00 Riestra- Newell’s.

* Clasificación: Grupo A: Vélez 10 puntos, Lanús 8, Defensa 8, Estudiantes LP 8, Platense 7, Boca 6, Independiente 6, San Lorenzo 6, Gimnasia de Mendoza 6, Unión 4, Talleres 4, Central Córdoba 4, Instituto 1, Riestra 1, Newell’s 1.

Grupo B: Tigre 13 puntos, Ind. Rivadavia 12, Belgrano 8, Argentinos 8, River 7, Sarmiento 6, Gimnasia LP 6, Barracas 5, Huracán 5, Rosario Central 5, Banfield 4, Racing 3, Aldosivi 3, Tucumán 2, Estudiantes RC 1.