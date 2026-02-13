Un Colo Colo en crisis reta al líder La Calera mientras Católica pretende trepar a la cima

Los albos reciben el domingo en el estadio Monumental a los cementeros, que se convirtieron en líderes al vencer a Cobresal el pasado lunes, con lo que desplazaron al O’Higgins por diferencia de goles.

El técnico de Colo Colo, el argentino Fernando Ortiz, finalmente contará con el defensa uruguayo Javier Méndez, que llegó desde Peñarol, mientras que el atacante argentino Lautaro Pastrán podría debutar.

La decisión dependerá de si Ortiz, en franco conflicto con Arturo Vidal, planea jugar con dos delanteros o tres puntas, en cuyo caso Pastrán acompañaría a los arietes argentinos Javier Correa y Maximiliano Romero.

Existe curiosidad por si se repite la imagen de la semana pasada, cuando Vidal se colocó en el área técnica tras ser sustituido y comenzó a dar órdenes a sus compañeros, como si fuera el técnico, mientras Ortiz le miraba con seriedad y enfado.

Los cementeros, dirigidos por el argentino Martín Cicotello, pondrán a prueba su racha perfecta que ha quedado refrendada con su desempeño superior en el ataque demostrado ante los norteños la fecha anterior.

O’Higgins visita al quinto, Deportes Limache, para defender su lugar, pero bajo el acecho de Católica que, en la cuarta plaza, irá a domicilio frente al noveno, Cobresal.

El entrenador argentino de los cruzados, Daniel Garnero, no cuenta con su titular Clemente Montes por expulsión, y es precavido con el contexto de la liga en el arranque.

“Veo una paridad muy grande en el torneo, así que todos los partidos tienen su dificultad. Tenemos que seguir mejorando porque quedamos con un jugador menos en un momento del juego que no lo necesitábamos”, dijo.

Universidad Chile visita a Palestino en uno de los encuentros que abrirá la jornada; el otro es el que protagonizarán el colista, Everton, y el octavo, Huachipato.

Los azules comenzaron sin vuelo, ubicados en la decimotercera posición con apenas un empate conseguido en el debut, y vienen de caer con Huachipato fuera de casa.

El duelo ante los árabes, que están un escalón debajo de la U, es un ensayo para el partido que los enfrentará a inicios de marzo en la ronda previa de la Copa Sudamericana.

Audax Italiano, en el cuarto puesto tras un buen comienzo, visitará al undécimo, Ñublense, mientras que el campeón defensor, Coquimbo Unido, sexto, jugará en casa de La Serena.

Los dos equipos recién ascendidos de Concepción juegan el clásico penquista: el elenco universitario, que está décimo con apenas un triunfo, será local ante los lilas, penúltimos aún sin sumar.