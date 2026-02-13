Una 'final' más entre rivales directos por la permanencia

Ambos llegan muy necesitados a la cita, la segunda seguida en el Ramón Sánchez-Pizjuán para los sevillanos, tras el agónico 1-1 en el añadido ante otro conjunto de su 'liga', el Girona, después de que Kike Salas empatara en el 92 y de que el meta internacional griego Odysseas Vlachodimos le parara un penalti al uruguayo Stuani en el 96.

Si el partido es crucial para los sevillistas, decimoterceros y muy presionados por su delicada situación por cuarta temporada consecutiva, con su afición muy decepcionada, enfadada y nerviosa, también lo es para el Alavés, sobre todo tras su derrota en casa con otro que lucha por salvar la categoría, el Getafe (0-2), y su eliminación en los cuartos de final de Copa por la Real Sociedad (2-3).

En el Sevilla, el técnico argentino Matías Almeyda ha recibido esta semana la confianza de su presidente, José María del Nido Carrasco, al calificarlo como el "ideal" para reconducir al equipo, si bien ya empieza a ser cuestionado por parte de la afición por su gestión en algunos partidos y por ser, junto al Levante, el equipo más goleado de Primera (38 tantos).

Aún así, el sevillismo y toda la plantilla se han conjurado para apelar a la unión y al apoyo al equipo en este encuentro, uno de los considerados clave junto con los tres próximos ante Getafe, Betis en el derbi del 1 de marzo en La Cartuja, y Rayo.

Almeyda tiene a cinco jugadores apercibidos de sanción por cuatro amarillas: los defensas José Ángel Carmona, César Azpilicueta, el chileno Gabriel Suazo y el francés Tanguy Nianzou, y el medio galo Lucien Agoumé.

El argentino podrá hacer cambios en el once e incluso repetir el sistema de cuatro atrás, como en el segundo tiempo ante el Girona, en lugar de cinco, con lo que podrían entrar como extremos el nigeriano Ejuke o el canterano Juanlu Sánchez.

Sigue sin poder contar por distintas dolencias con los centrales Castrín y el brasileño Marcao, y dos extremos, el suizo Rubén Vargas y el belga Adnan Januzaj, aunque éste ya trabaja parcialmente con el grupo, además del lateral zurdo Joaquín Martínez, 'Oso', lesionado la pasada jornada.

Los albiazules persiguen en Sevilla su segunda victoria consecutiva lejos de casa, después de romper la mala racha como visitante ante el Espanyol.

Sin embargo, la eliminación copera y la derrota en casa ante el Getafe ha bajado la euforia y ha devuelto a la afición a la casilla de salida.

El equipo que dirige el argentino Eduardo Coudet confía en que lo ocurrido ante los azulones sea solo un accidente y pueda plantar cara al Sevilla en un partido abierto.

Una de las deudas del Alavés es ver portería lejos de casa. Solo ha conseguido seis goles como visitante y no hay ningún equipo que haya metido menos goles como foráneo.

La banda izquierda será la incógnita en un once que no podrá tener a dos de los tres últimos fichajes, pues Ville Koski e Ibrahim Diabate continúan con su puesta a punto.

El ‘Chacho’ tampoco contará con el lesionado Carlos Protesoni, ni con el apartado Mariano Díaz y se verá obligado a modificar su defensa debido a la ausencia de Jonny Otto, por acumulación de amonestaciones.

Yusi y Víctor Parada se disputarán una banda izquierda que no ha tenido dueño en toda la temporada, mientras que todo apunta a que se mantenga el resto de una defensa que no estuvo fina ante el Getafe en el último partido.

Pablo Ibáñez y Antonio Blanco parecen fijos en el centro del campo, Calebe estará en banda derecha y Lucas Boyé y Toni Martínez formarán en la delantera con la incógnita de la banda izquierda.

Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Gudelj, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Mendy, Peque; Maupay o Ejuke y Akor Adams.

Alavés: Sivera; Tenaglia, Garcés, Pacheco, Yusi o Parada; Blanco, Ibáñez, Calebe, Aleñá o Rebbach; Toni y Lucas Boyé.

Árbitro: Iosu Galech (Comité Navarro).

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.