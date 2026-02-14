Boca Juniors envió una oferta a Fortaleza por Adam Bareiro

Boca Juniors empezó a gestionar la incorporación de Adam Bareiro para la temporada 2026. El Xeneize está interesado en el futbolista paraguayo y envió una primera propuesta formal a Fortaleza, según reveló el periodista César Luis Merlo. El club analizará la oferta después del partido de hoy (semifinales del Estadual Cearense vs. Ferroviario a las 21:30).

Bareiro también estuvo en el radar de Olimpia en este mercado de pases, pero las pretensiones económicas del Leão do Pici están fuera del alcance del Decano. La entidad brasileña, que desea transferir al delantero guaraní, adquirió el 70% del pase del ex River Plate por US$ 3.500.000 (pago inicial de US$ 1.800.000 y US$ 1.700.000 por objetivos).

Juan Román Riquelme sobre Adam Bareiro

Adam Bareiro es del gusto de Juan Román Riquelme, quien en 2024 había elogiado al entonces atacante de San Lorenzo de Almagro. “Compite todo el tiempo contra quien sea, juega por Copa Argentina, compite y se pelea con el defensor del otro equipo. A los tres días juega contra Huracán y también compite, me gustan los jugadores que hacen eso”, expresó a TyC Sports.