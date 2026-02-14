Robert Morales: gol y asistencia en el 3-2 de Pumas ante Puebla

Robert Morales fue la figura del triunfo de Pumas por la sexta fecha del torneo Clausura 2025-2026 de la LigaMX. El futbolista paraguayo convirtió un gol y entregó una asistencia en el 3-2 sobre Puebla en el estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla. El delantero de 26 años anotó por primera vez en el certamen y, por segunda ocasión en el año.

Morales arrancó de titular y generó la remontada de los Auriazules, que perdían 0-2 con los tantos del costarricense Juan Vargas a los 29 minutos y del colombiano Édgar Guerra a los 41′. Poco antes del cierre del primer tiempo, el ex Cerro Porteño asistió con una centro pinchado para que el mexicano Guillermo Martínez anote de cabeza el descuento a los 44′.

La asistencia de Robert Morales

Los Universitarios acortaron distancias en el último suspiro del primer tiempo, Guillermo Martínez estuvo en el lugar y momento correcto para empujarla. 🔨#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #PUEPUM | #J6 pic.twitter.com/Umt9ZPl60S — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 14, 2026

En la complementaria, a los 60′, Morales trianguló por derecha y encaró hacia el área, donde ganó por velocidad y recibió una falta. El juez Ismael Rosario López no sancionó la pena máxima hasta que fue llamado por el VAR: observó la jugada y cambió la decisión para señalar penal. El guaraní tomó el balón y marcó el 2-2 con un tiro colocado a los 64′.

El gol de penal de Robert Morales

Pumas dio vuelta el resultado a los 88′ con la definición de Juninho Vieira. De esta forma, el equipo de Morales sumó la tercera victoria y ascendió parcialmente al segundo lugar de la tabla, ocupando zona de clasificación a los play-offs: tiene 12 puntos y quedó a 3 de Chivas de Guadalajara, que enfrenta este domingo al América (00:07) en el Akron de Guadalajara.

