El árbitro subraya la "actitud desafiante e intimidatoria" de Almeyda en su expulsión

Almeyda fue expulsado en el minuto 85 por protestar una de las decisiones arbitrales "de manera ostensible". El colegiado señala que fue "realizando gritos y gestos de desaprobación" hacia su persona, habiendo sido advertido escasos minutos antes por el asistente nº1 para que recondujera tanto su actitud como la conducta general de su banquillo".

"Una vez expulsado (Almeyda) se negó a abandonar el área técnica, siendo advertido en reiteradas ocasiones por parte del asistente n° 1 y del cuarto árbitro. Esta situación provocó la paralización del encuentro para indicarle nuevamente que debía abandonar el banquillo", agrega Galech.

El árbitro indica que "ante esta circunstancia, el citado entrenador se adentró en el terreno de juego y se colocó cara a cara a escasos centímetros" de Galech "en actitud desafiante e intimidatoria".

"Tras indicarle de manera reiterada que abandonara el terreno de juego siguió en la misma actitud, encarándose conmigo durante mas de un minuto", señala.

Añade que "una vez abandono dicha posición" (Almeyda) "pateó de forma agresiva una botella de agua que se encontraba en el suelo". "Posteriormente, volvió al terreno de juego y se encaró con el cuarto árbitro en la misma actitud descrita anteriormente, teniendo que ser retirado del terreno de juego por miembros de su equipo y personal de seguridad del club. Como consecuencia de estos hechos, el encuentro estuvo detenido durante 3 minutos".

Asimismo, refleja en el acta: "Durante el tiempo de descanso, un trabajador del Sevilla FC, identificado como D. Erik Manuel Lamela Cordero, se dirigió en el túnel de vestuarios inicialmente a mi asistente número 1 y posteriormente a mi, protestando de manera airada. Tras negarse a abandonar el túnel de vestuarios, se dirigió a mi en los siguientes términos, en reiteradas ocasiones y en tono amenazante: 'Después vas a tener que salir por aca'".

Y continúa: "Una vez terminado el partido, un trabajador del Sevilla FC, identificado como D. Agustin Salazar, se dirigió a nosotros en reiteradas ocasiones en los siguientes términos: "cagones, vos y vos sois unos cagones".