El uruguayo Almada, entrenador del Oviedo: "Espero un partido durísimo ante el Athletic"

"Los hermanos Williams son dos jugadores importantísimos y determinantes por su nivel, pero me centro en lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que saber sortear cualquier dificultad que nos presente el rival", dijo en la sala de prensa de El Requexón el preparador azul, preguntado por la posibilidad de que jueguen o no Iñaki y Nico.

Sobre el momento del Athletic, eliminado en la Champions, décimo en liga y recién derrotado en la ida de la semifinal copera ante la Real, Almada no tuvo dudas en afirmar que la plantilla de los vizcaínos es "numerosa y con muchísima calidad" y que la situación del Real Oviedo, colista de Primera División, tampoco les permite "subestimar" a ningún rival.

"Lo importante que era lo de Vallecas ahora lo es lo del Athletic. Tenemos que seguir tomándonos los partidos como finales, que no sean frases hechas", explicó el entrenador uruguayo, que no quiso hablar demasiado de toda la polémica generada tras la suspensión del encuentro ante el Rayo Vallecano.

Por último, Almada hizo referencia a los tres fichajes de invierno, los uruguayos Nico Fonseca y Thiago Borbas y el argentino Thiago Fernández, afirmando estar seguro de que los tres, aunque no estén siendo titulares, "darán un buen nivel porque tienen las cualidades que la plantilla necesita para mejorar".

El Real Oviedo, colista de Primera División, cerrará la semana de trabajo esta mañana en El Requexón y después ofrecerá la lista de convocados para recibir al Athletic este domingo.