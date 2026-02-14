Estrasburgo de Julio Enciso rescata un punto en su visita a Marsella

Bajo el mando interino de Jacques Abardonado, el conjunto marsellés pareció encarrilar el rumbo gracias a una actuación inspirada de Amine Gouiri. A los quince minutos, un pase filtrado con precisión quirúrgica del francés permitió que Mason Greenwood definiera con sutileza sobre la salida de Mike Penders para abrir el marcador.

La superioridad local se consolidó al inicio del complemento, cuando el propio Gouiri interceptó un saque del portero visitante y, con un remate rastrero, firmó el 2-0 que parecía sentenciar la historia. En el equipo de Alsacia, el paraguayo Julio Enciso cumplió con una labor aceptable como titular hasta que fue sustituido a los 63 minutos, en un tramo donde su equipo aún no encontraba los caminos al arco rival.

Cuando el Marsella parecía tener los tres puntos en el bolsillo, la relajación defensiva le pasó factura. El sueco Sebastian Nanasi aprovechó una asistencia de Martial Godo para descontar a falta de quince minutos, encendiendo las alarmas en el elenco local.

El dramatismo alcanzó su punto máximo en el tiempo añadido. Una falta imprudente de Emerson dentro del área fue sancionada con la pena máxima, y en el sexto minuto minuto de adición, el argentino Joaquín Panichelli no falló desde los doce pasos. Con una ejecución serena, el atacante selló la igualdad definitiva y evitó lo que hubiera sido la tercera derrota consecutiva del Racing.

Este resultado deja sensaciones agridulces para ambos conjuntos en la tabla de posiciones. El Olympique de Marsella se mantiene en la cuarta ubicación con 33 unidades, pero encadena tres partidos sin ganar y queda a once puntos del líder, el PSG. Por su parte, el Racing de Estrasburgo escala al séptimo lugar con 31 puntos, situándose a las puertas de la zona de clasificación para la UEFA Conference League.

Fuente: EFE